Daniel Quintero denunció a Sebastián López, concejal del Centro Democrático en Medellín

A través de sus redes sociales, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que acudió a acciones penales en contra del presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López, por los señalamientos que este ha hecho en su contra.

Según Quintero, el concejal del Centro Democrático ha hecho varios señalamientos en videos difundidos por redes sociales y por esa razón lo denunció.

El concejal López ha utilizado diferentes calificativos en contra de Quintero en varias publicaciones y, por esa razón, se produjo la reacción del exalcalde. El integrante del uribismo ha dicho que el exalcalde de Medellín es un “ladrón, bandido y corrupto”, por lo que, según Quintero, tendrá que demostrar sus afirmaciones en los estrados judiciales.

“He interpuesto denuncia penal y disciplinaria por estos hechos ante la Fiscalía y ante el señor procurador. ¿Hasta cuándo?”, señaló Quintero.

He interpuesto denuncia penal y disciplinaria por estos hechos ante la Fiscalía y el señor Procurador. ¿Hasta cuándo? https://t.co/7QkNg6ALWZ — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) November 26, 2025

Asimismo, hizo una solicitud al procurador general, Gregorio Eljach, ya que el concejal estaría afirmando que tiene control sobre las decisiones del Ministerio Público.

“Este es un mensaje para el señor procurador Gregorio Eljach, este concejal está diciendo públicamente que tiene controlada la Procuraduría de Antioquia y que a él no le pasa absolutamente nada y que va a buscar cómo joderme a mí usando la Procuraduría. Le pido, señor procurador, que se tomen cartas en el asunto”, dijo el exalcalde de Medellín en el video que publicó en su cuenta en X.

Las diferencias entre Quintero y López se han presentado en varias ocasiones, pero en esta ocasión el tema pasará a los estrados, en donde la justicia determinará quién tiene la razón en todo este asunto.

Sebastián López fue el primero en celebrar que Daniel Quintero haya quedado por fuera de la contienda electoral de 2026.

“Colombia se salvó, por ahora, del mayor ladrón de presupuesto público en Colombia, que es Daniel Quintero. Se suicidó políticamente. Cuando vio que en el Pacto Histórico no tenía cabida, que lo iban a destrozar en una consulta, pues salió como los ratones por fuera a tratar de hacer una jugada y creer que la normatividad electoral estaba diseñada para él”, dijo López en su momento.

Por ahora, el concejal no ha respondido al anuncio de Quintero, pero seguramente la pelea política continuará, ya que López ha dicho que todo lo que pasa actualmente en Medellín es responsabilidad de la administración de Daniel Quintero.

De hecho, el Centro Democrático ha sido uno de los partidos más críticos de la gestión de Quintero cuando estuvo al frente de la Alcaldía de Medellín, por lo que no sorprende esta disputa política entre las partes.