Así reaccionó Daniel Quintero a sanción de la Procuraduría: “Apelaré en el Consejo de Estado”

El exmandatario de la capital de Antioquia informó que apelará la decisión ante el Consejo de Estado.

Redacción Semana
21 de noviembre de 2025, 3:39 p. m.
Daniel Quintero
Daniel Quintero. | Foto: juan carlos sierra-semana

SEMANA reveló la más reciente decisión que tomó la Procuraduría en contra de Daniel Quintero, ratificando su sanción por participación indebida en política mientras se desempeñaba como alcalde de Medellín en el marco de la campaña presidencial de 2022. El correctivo complica su carrera por la Casa de Nariño.

El expediente corresponde a su polémica frase de “cambio en primera”, que emitió desde un vehículo, en plena época electoral. En primera instancia, la interpretación del ente de control disciplinario fue que se trató de expresiones a favor del Pacto Histórico, “con la finalidad de obtener apoyo a la aspiración de llegar a la Presidencia en primera vuelta”.

Contexto: “Yo no hablaba de Petro ni de Rodolfo”: Daniel Quintero da su verdad sobre video de ‘el cambio en primera’

En segunda instancia, se reiteró que Daniel Quintero incurrió en una conducta dolosa, dado que tenía conocimiento de las actuaciones, y confirmó la sanción: “La decisión de primera instancia está fundada en las pruebas recaudadas y valoradas, las cuales demuestran en grado de certeza la incursión en comportamiento que es típico, sustancialmente ilícito”.

En efecto, se dejó en firme la suspensión e inhabilidad especial por seis meses que se le impuso en su momento. Esa condición complica su carrera por las elecciones presidenciales, aunque se espera una nueva lectura del Consejo de Estado, que podría beneficiarlo o reiterar lo manifestado por la Procuraduría.

Rueda de prensa del precandidato Daniel Quintero en la entrada principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Daniel Quintero. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Daniel Quintero ya se pronunció en sus redes sociales sobre la decisión: “Procuraduría confirmó fallo por el que me suspendieron mientras era alcalde por el ‘cambio en primera’, al considerar que fue participación en política”. En la misma comunicación, lanzó varios reproches y anticipó que irá al Consejo de Estado.

“¿Fico que tiene a su hermana de candidata al Senado, a su sobrino a la Cámara, y que no para de atacar a los candidatos cercanos al Gobierno, recibirá el mismo trato?”, cuestionó Quintero. Según sus palabras, su queja no es por el fallo: “Lo apelaré en el Consejo de Estado. Si se pierde, lo aceptaré y pagaré la multa”.

Contexto: Daniel Quintero Calle fue citado a juicio disciplinario por el escándalo de Aguas Vivas

Su malestar, de acuerdo con el trino que divulgó en la mañana de este 21 de noviembre, es por un asunto diferente al “cambio en primera”: “Mi queja es que tengamos dos raseros en términos de justicia en Colombia. Ojalá este mensaje llegue al señor @PGN_COL procurador general de la Nación, Gregorio Eljach”.

Esta ratificación de la sanción de la Procuraduría coincide con otra cita con la justicia que tendrá este viernes Daniel Quintero: inicia la preparación del juicio en su contra por las aparentes irregularidades que se cometieron con el terreno de Aguas Vivas durante su administración, donde hay 12 personas más imputadas.

