Otro baldado de agua fría para Daniel Quintero: formularon pliego de cargos a siete de sus exfuncionarios por el escándalo de Aguas Vivas

La semana no pudo cerrar de peor manera para Daniel Quintero, a quien se le juntaron los líos por su salida de la consulta del Pacto Histórico, el escándalo de su hermano Miguel Quintero por las presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana y del uso —aún misterioso— de un narcobien de la Sociedad de Activos Especiales (SAE); ahora, se sumó la formulación de cargos a siete de sus exfuncionarios por el caso de Aguas Vivas.

Este viernes, la Procuraduría General de la Nación informó que formuló pliego de cargos a Carlos Mario Montoya, exsecretario de Gestión Territorial; Fabio Andrés García Trujillo, exsubsecretario de ejecución contractual de la Alcaldía de Medellín, y otras cinco personas del Comité de Conciliación del Distrito.

La decisión, según el organismo, se tomó por las presuntas irregularidades en trámites administrativos del predio Aguas Vivas, en el sector de El Poblado en Medellín.

“El caso tiene que ver con supuestas irregularidades que se habrían presentado con respecto a actuaciones administrativas surtidas con ocasión de la transferencia y devolución del lote Aguas Vivas a particulares, el cual fue cedido al Distrito de Medellín mediante escritura pública 5762 de 2019 para ser destinado a ‘Espacio público de esparcimiento y encuentro ciudadano’”, dijo la Procuraduría.

Son varios los procesos liderados por la pasada administración de Quintero que están siendo investigados. | Foto: El Colombiano

La decisión adoptada por la Procuraduría Tercera Delegada Disciplinaría para la Contratación Estatal también recae sobre la exsubsecretaria de Ejecución de la Contratación de la Secretaría de Suministros y Servicios y Secretaría General, (e.) Natalia Andrea Jiménez Pérez; la exdirectora del DAGRD, Alethia Arango Gil; contra Leidy Jiménez Echavarría, Yina Pedraza Gómez e Ingrid González Montoya, todas integrantes del Comité de Conciliación.

En su defensa, Daniel Quintero ha dicho en repetidas oportunidades que el caso de Aguas Vivas es una persecución que busca sacarlo de la carrera presidencial, la cual ya tiene más que enredada, y que el verdadero responsable es el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“Tenemos las pruebas para llevarlo a la cárcel. Fue él quien valoró el lote de Aguas Vivas, quien firmó el contrato el último día de su gobierno y transformó el lote que recibió como rural en urbano, lo sobrevaloró en más de 44.000 millones de pesos.

Cada vez que hay una nueva acusación, es una instrumentalización de la justicia. En el caso de Buen Comienzo, la Fiscalía lleva dos años sin poder acusar; van a perder ante los jueces. Se va a demostrar que no hubo sobrecostos, por el contrario, la Contraloría demostró que no hubo [...]. Todos mis funcionarios tienen cómo responder ante estos señalamientos”, añadió.

Entre los procesados por Aguas Vivas se encuentran: