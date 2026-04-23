Juan Daniel Oviedo lanza pulla contra Petro por presunto robo billonario en su Gobierno

La controversia por la vida privada del presidente Gustavo Petro sumó un nuevo capítulo. El exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo, reaccionó en redes sociales al pronunciamiento del mandatario, en el que intentó esclarecer su vida sentimental.

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El presidente Petro publicó un mensaje en su cuenta de X en el que cuestionó a periodistas por insinuar supuestas relaciones sentimentales con funcionarias de su Gobierno.

“En entrevistas a funcionarios públicos del gobierno, periodistas han sugerido relaciones sentimentales más con las personas que se mencionan”, escribió.

En el mismo trino, el mandatario defendió su derecho a la intimidad: “No hablo de mi vida sentimental, sino de acuerdo a mi decisión libre. Si el poder se mete en la intimidad, se muere la libertad humana”.

Además, Petro fue enfático en desmentir los señalamientos: “He decidido libremente contarle a la sociedad colombiana que ninguna de las personas mencionadas en la entrevista con la actual funcionaria Angie Rodríguez ha tenido o tiene alguna relación sentimental conmigo”.

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El mensaje se da tras la entrevista de Angie Rodríguez con SEMANA, en la que, además de exponer tensiones internas del Gobierno, se mencionaron versiones que han circulado en el ámbito político sobre presuntos vínculos sentimentales del presidente con personas cercanas a su administración.

En ese contexto, Oviedo respondió con un mensaje crítico que elevó el tono del debate: “Ahora, háblenos del billón de pesos de los colombianos, la plata para reconstruir después de los desastres naturales, que su exsecretaria privada y gerente del Fondo de Adaptación dice que se quieren tumbar desde su gobierno”.

A la controversia también se sumó el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien lanzó fuertes cuestionamientos contra el Gobierno.

En declaraciones recientes, advirtió sobre un supuesto “robo billonario” en la administración de Petro y exigió explicaciones claras frente a los señalamientos que han surgido en medio de las denuncias internas.

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El pronunciamiento del jurista se suma a la creciente presión política que enfrenta el Ejecutivo, en un momento marcado por investigaciones, tensiones internas y críticas desde distintos sectores.

La intervención de De la Espriella no solo amplía el foco de la polémica más allá de la vida privada del mandatario, sino que refuerza el ambiente de confrontación que rodea al Gobierno en la recta final de su mandato.

Por ahora, la discusión sigue creciendo en redes sociales, donde las posturas están divididas y el intercambio de mensajes mantiene la atención sobre el Gobierno.