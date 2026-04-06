Las pullas del gobernador Andrés Julián Rendón a la fiscal Camargo por freno de órdenes de captura: “Violentando su jurisdicción”

Duras críticas hizo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en contra de la Fiscalía por la resolución que levantó las órdenes de capturas en contra de 23 peligrosos cabecillas de bandas criminales que delinquen en Medellín y en el Valle de Aburra.

Después de radicar en el Consejo de Estado una acción de nulidad en contra de ese acto administrativo, el mandatario regional se despachó en contra del ente investigador, liderado por Luz Adriana Camargo, argumentando que esa iniciativa habría vulnerado funciones que le competen directamente a un juez de la República.

“La Fiscalía, al tratarse de personas ya condenadas, creemos que está violentando, además, su jurisdicción; la suspensión de la pena de quienes ya están condenados es algo que debe tomar un juez de ejecución de penas, y no la fiscal general de la nación”, aseguró el gobernador.

La declaración de Andrés Julián Rendón se dio desde el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, a donde asistió presencialmente para radicar la acción de nulidad con la que pretende ponerle freno a la suspensión de las órdenes de captura contra los criminales más peligrosos en Medellín y el Valle de Aburrá.

Fuerte choque entre Antioquia y la Fiscalía: buscan tumbar resolución que suspendió órdenes de captura a 23 cabecillas

En medio de esa coyuntura, Rendón también le envió otro mensaje a Camargo: “Yo realmente no comprendo la decisión de la Fiscalía. Hace unos días va a Palacio de Nariño como a pedir permiso, diciendo que lo de Calarcá es muy grave, información que reposa en su despacho casi dos años”.

Haciendo referencia a la entrevista que dio Camargo a El Espectador en la que reveló “hechos muy graves” en la información hallada en los computadores de Calarcá que relaciona a altos funcionarios del Estado con las disidencias de las Farc. Por ese escándalo terminaron salpicados el exdirector de Inteligencia del DNI, Wilmar Mejía, y el general del Ejército Juan Miguel Huertas.

Con la suspensión de las órdenes de captura a los criminales en Antioquia, terminaron beneficiados capos como Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés D’maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Andrés Felipe Rodas Montoya, alias Yerbas; Carlos Augusto Correa López, alias Mono Pepe; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias el Indio; Élder Darbey Zapata Rivera, alias Grande Pa, y Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo.

También Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias el Montañero; Iván Darío Suárez Muñoz, alias Iván el Barbado; Jesús David Hernández Grisales, alias Chaparro; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, y Juan Camilo Rendón Castro, alias Saya.