La “agencia” turística que se convirtió en la millonaria ruta para el tráfico de migrantes

Más de 800.000 migrantes provenientes de Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica, China y otros países llegaban como supuestos turistas de una “agencia” que funcionaba en el Golfo de Urabá, Colombia, pero en realidad era una red de tráfico de migrantes.

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De acuerdo con la investigación, la estructura ilegal promocionaba por redes sociales paquetes turísticos para conocer el Golfo de Urabá, que en realidad se convertían en un pretexto para cooptar ciudadanos extranjeros y, a cambio de dinero, coordinar su salida irregular del país por las costas de Necoclí (Antioquia), Capurganá, Acandí y Sapzurro (Chocó) con destino a Centroamérica.

“La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, y de manera articulada con la DIJIN de la Policía Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos”, dijo la Fiscalía.

La investigación, de acuerdo con Sandra Liliana Mesa Agudelo, directora contra el lavado de activos, permitió identificar en el sistema financiero formal ingresos superiores a 100.000 millones de pesos, durante el período de comisión de la conducta delictiva. Lo más particular es que buena parte de esta suma fue obtenida en época de pandemia, cuando las actividades turísticas estaban suspendidas.

“Asimismo, las evidencias recopiladas indican que la mayoría de los recursos por el tráfico de migrantes se movieron mediante transacciones en efectivo, la constitución de empresas de transporte marítimo y fluvial que les servían de fachada para dar apariencia de legalidad a las ganancias, la compra de bienes muebles e inmuebles y transferencias fragmentadas en pequeños montos o ‘pitufeo’ implementados dentro de su esquema de lavado”, explicó la directora.

En el curso de la investigación fueron capturadas nueve personas señaladas de liderar esta red criminal y en diligencias realizadas en Necoclí, Apartadó y Medellín (Antioquia), se presentaron los elementos de prueba que advierten cómo cumplían roles como accionistas, representantes legales y administradores de cinco sociedades legalmente constituidas, utilizadas presuntamente para encubrir toda la operación de traslado de extranjeros y el flujo de dinero.

Nueve personas capturadas por confirmar una red de tráfico de migrantes Foto: Suministrada

“En las diligencias de allanamiento fueron recolectadas 152 carpetas con soportes de operaciones marítimas relacionadas con el traslado ilícito de migrantes, información contable y financiera, documentos sobre la titularidad de embarcaciones, nueve computadores, un disco duro y once teléfonos celulares”, dijo la funcionaria.

Además de la imputación de cargos, la Fiscalía ocupó con fines de comiso un inmueble ubicado en Apartadó (Antioquia) y fueron identificadas 25 cuentas bancarias respecto de las que se solicitará la imposición de medidas cautelares, presuntamente utilizadas para canalizar sus recursos.