Fenalco pidió tumbar la emergencia económica del Gobierno de Gustavo Petro

En la tarde del viernes 23 de enero de 2026, Blu Radio compartió la carta que fue enviada por Fenalco al despacho del magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, en la cual se solicita la revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1390 de 22 de diciembre de 2025 “Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional”.

Federación Nacional de Departamentos pide a la Corte Constitucional la suspensión provisional del decreto de emergencia económica

El gremio de comerciantes argumenta que las razones expuestas por el Gobierno Nacional para ejercer la medida no cumplen los requisitos para activar un estado de excepción.

#PrimiciaBlu Al despacho del magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, llegó una carta de Fenalco que pide tumbar la emergencia económica del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Para la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios, las razones expuestas por… pic.twitter.com/meLf1CYWwq — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 23, 2026

“CRISTIAN EDUARDO STAPPER BUITRAGO, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.553.665 de Bogotá, obrando en calidad de Vicepresidente de Litigio, Entorno y Relacionamiento Externo de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios -FENALCO-, presento a continuación el concepto jurídico relativo al Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025″, señala la carta.

Fenalco destaca en la comunicación dirigida al despacho del magistrado Camargo que los hechos descritos no superan el juicio de sobreviniencia. Además, que la necesidad expuesta por el Gobierno Nacional de destinar 3,3 billones de pesos no es un hecho repentino, imprevisto o extraordinario.

Magistrado Jorge Enrique Ibáñez solicitó suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica

“Es la consecuencia previsible y cuantificable de un problema crónico y estructural del Sistema de Salud, identificado por la Corte Constitucional desde 2008″, puntualiza la federación.

En otra parte de la carta, Fenalco señala que invocar la medida de emergencia económica estaría desconociendo las doctrinas constitucionales del país. Además, la solución a las posibles dificultades que presenta el país se debería realizar por medio de medidas que puedan realizarse por medio de los mecanismos ordinarios con los cuales cuenta el Gobierno Nacional.

La carta fue enviada al despacho del magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“Invocar esta situación como un hecho sobreviniente sería desconocer la consolidada doctrina constitucional que prohíbe ‘la utilización expansiva de los poderes excepcionales de la emergencia para resolver problemas crónicos o estructurales’ 18. La solución a esta problemática no reside en el uso de facultades excepcionales, sino en la adopción de medidas a través de los mecanismos ordinarios que la Constitución otorga al Gobierno y al Congreso. En consecuencia, el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025 debe ser declarado inexequible”, destaca Fenalco.

Por último, se debe señalar que la carta hace parte del expediente RE-387, relacionado con el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025. Por el momento no se conoce la respuesta de la Corte Constitucional o la respuesta del Gobierno Nacional frente al pedido de Fenalco.