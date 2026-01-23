Economía

Fenalco pidió tumbar la emergencia económica del Gobierno de Gustavo Petro

El proceso se da por medio de una carta que llegó al despacho del magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo.

Manuel Santiago Sánchez González

23 de enero de 2026, 9:30 p. m.
Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica el 22 de diciembre de 2025
Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica el 22 de diciembre de 2025 Foto: Joel González - Presidencia de la República / Adobe Stock

En la tarde del viernes 23 de enero de 2026, Blu Radio compartió la carta que fue enviada por Fenalco al despacho del magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, en la cual se solicita la revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1390 de 22 de diciembre de 2025 “Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional”.

El gremio de comerciantes argumenta que las razones expuestas por el Gobierno Nacional para ejercer la medida no cumplen los requisitos para activar un estado de excepción.

“CRISTIAN EDUARDO STAPPER BUITRAGO, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.553.665 de Bogotá, obrando en calidad de Vicepresidente de Litigio, Entorno y Relacionamiento Externo de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios -FENALCO-, presento a continuación el concepto jurídico relativo al Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025″, señala la carta.

Fenalco destaca en la comunicación dirigida al despacho del magistrado Camargo que los hechos descritos no superan el juicio de sobreviniencia. Además, que la necesidad expuesta por el Gobierno Nacional de destinar 3,3 billones de pesos no es un hecho repentino, imprevisto o extraordinario.

“Es la consecuencia previsible y cuantificable de un problema crónico y estructural del Sistema de Salud, identificado por la Corte Constitucional desde 2008″, puntualiza la federación.

En otra parte de la carta, Fenalco señala que invocar la medida de emergencia económica estaría desconociendo las doctrinas constitucionales del país. Además, la solución a las posibles dificultades que presenta el país se debería realizar por medio de medidas que puedan realizarse por medio de los mecanismos ordinarios con los cuales cuenta el Gobierno Nacional.

Carlos Camargo es quien más se ha medido en votos en la historia del Congreso y ha resultado victorioso: fue magistrado del CNE, defensor del Pueblo y ahora llegará a la Corte.
La carta fue enviada al despacho del magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Invocar esta situación como un hecho sobreviniente sería desconocer la consolidada doctrina constitucional que prohíbe ‘la utilización expansiva de los poderes excepcionales de la emergencia para resolver problemas crónicos o estructurales’ 18. La solución a esta problemática no reside en el uso de facultades excepcionales, sino en la adopción de medidas a través de los mecanismos ordinarios que la Constitución otorga al Gobierno y al Congreso. En consecuencia, el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025 debe ser declarado inexequible”, destaca Fenalco.

Por último, se debe señalar que la carta hace parte del expediente RE-387, relacionado con el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025. Por el momento no se conoce la respuesta de la Corte Constitucional o la respuesta del Gobierno Nacional frente al pedido de Fenalco.

