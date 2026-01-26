“Desobedece esa orden”: Gustavo Petro se despachó contra un magistrado que busca suspender la emergencia económica

Este lunes 26 de enero, el presidente de la República, Gustavo Petro, publicó un duro mensaje en contra de un magistrado de la Corte Constitucional, por pedir la suspensión de la declaratoria de la emergencia económica de su Gobierno.

En su cuenta personal de X, el jefe de Estado indicó que el magistrado Carlos Camargo estaría desobedeciendo una orden que, según él, emanó de la misma Corte Constitucional.

De igual manera, el mandatario colombiano advirtió sobre las consecuencias que traería para el país la suspensión de la emergencia económica.

“El magistrado Camargo no cree, pero se va a hacer corresponsable de una crisis fiscal sin necesidad. La opción más sana para Colombia es que los más ricos devuelvan parte de los subsidios entregados para calmar el déficit desatado por un pago a un subsidio a la gasolina innecesario y una insensata política de elevar la tasa de interés real interna para encarecer la deuda y subsidiar más a los ricos; por eso aumentan sus utilidades en desprecio de la economía del Estado y de la sociedad, y el mecanismo es solo especulativo, y el instrumento es el Banco de la República”, expresó Gustavo Petro.

Agregó en el extenso mensaje: “Siguiendo simplemente la política económica keynesiana, que pretende la búsqueda del desarrollo del capitalismo, el gobierno ha estimulado el crecimiento económico a partir del aumento de la demanda interna, con el salario vital, que es una orden constitucional; he privilegiado la demanda interna a partir del salario vital”.

“Espero más oferta productiva, porque el país tiene mucha capacidad productiva con sus tierras fértiles subutilizadas, porque el enorme potencial de energías limpias de Colombia es enorme”, recalcó el jefe de Estado.

Sumado a ello, expresó: “Más interés, más encarecerán la deuda a partir de la especulación, cuando he propuesto lo correcto, que se pague la deuda a través de más producción y más trabajo. El Gobierno maneja la tesis de priorizar el trabajo y la demanda interna, alza los aranceles a las importaciones de Colombia que son dañinas económicamente y son contrarias a la vida, para que empiecen producciones industriales internas en la nueva economía descarbonizada. La fosilidad económica, social, política y espiritual reacciona en contra, porque están ligadas al pasado atrasado, y el futuro es de una economía para la vida”.

“No es utopía lo que propongo, sino simplemente volver a guiarnos por la ciencia, incluida la económica. Yo no propuse en mi programa cambiar las relaciones de producción capitalistas, sino desarrollarlas por su potencial productivo y regularlas en sus aspectos de sobreexplotación y depredación de la vida”, subrayó.

También puso de presente: “Pero entonces el desarrollo del capitalismo debe seguir sus leyes científicas. Hay que estimular la inversión y las formas empresariales que más generan trabajo; la banca privada traicionó el acuerdo con el gobierno de llevar más crédito a la producción. Quienes generan trabajo en Colombia son la pequeña y mediana industria y agricultura, y hacia ella debe ir una tasa de interés sin especulación y en términos reales debería ser cero”.

“El Banco de la República, manejado por una teoría económica no científica, sino ideológica, simplemente neoliberal y monetarista, se pierde en el fetiche del dinero, cuando la fuente del valor es el trabajo y la naturaleza, probado científicamente por el COVID en 2020, con un millón de gente muerta y la parálisis del capital que se quedó sin el trabajo vivo fuente de la ganancia. El Banco de la República no obedece la orden constitucional de contemplar el trabajo y la producción; esa orden implica volver a la ciencia económica y dejar la ideología, asumir la realidad y no perderse en la fantasmagoría del dinero”, dijo.

A renglón seguido indicó: “Claro que si hay más trabajo, hay más riqueza; que si hay más vida, hay más riqueza. El gobierno a lo correcto. La Constitución ordena que el sistema tributario sea progresivo, es decir, que los más ricos paguen más impuestos, proporcionalmente a sus ingresos, que los pobres. El magistrado Camargo desobedece esa orden. Los megarricos los reuní en la casa presidencial en Cartagena y les propuse un pacto social para hacer una economía real, productiva y justa. Creo que fueron por sus traguitos, pero se apartaron del Pacto, desastre histórico antimoderno y egoísta”.

“Lo expresaron bien a través de la Andi, cero reformas. Si el pueblo votó y mandó las reformas, ¿por qué se oponen? No son demócratas, no son patriotas, son egoístas y codiciosos. Claro que si aprueban la ponencia de Camargo, viene un encarecimiento de la deuda puramente especulativo y en beneficio de parásitos. Nosotros vamos con el trabajo y la vida”, puntualizó el mandatario colombiano.