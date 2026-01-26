Política

“Desobedece esa orden”: Gustavo Petro se despachó contra un magistrado que busca suspender la emergencia económica

El presidente habló de las consecuencias para el país si se cae esa medida extraordinaria.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 5:49 p. m.
El presidente Gustavo Petro arremetió contra el magistrado de la Corte Constitucional Carlos Camargo.
El presidente Gustavo Petro arremetió contra el magistrado de la Corte Constitucional Carlos Camargo. Foto: Fotomontaje SEMANA

Este lunes 26 de enero, el presidente de la República, Gustavo Petro, publicó un duro mensaje en contra de un magistrado de la Corte Constitucional, por pedir la suspensión de la declaratoria de la emergencia económica de su Gobierno.

En su cuenta personal de X, el jefe de Estado indicó que el magistrado Carlos Camargo estaría desobedeciendo una orden que, según él, emanó de la misma Corte Constitucional.

La Casa de Nariño encendió las alarmas por video que ronda en redes usando la imagen de Gustavo Petro: esta es la historia

De igual manera, el mandatario colombiano advirtió sobre las consecuencias que traería para el país la suspensión de la emergencia económica.

“El magistrado Camargo no cree, pero se va a hacer corresponsable de una crisis fiscal sin necesidad. La opción más sana para Colombia es que los más ricos devuelvan parte de los subsidios entregados para calmar el déficit desatado por un pago a un subsidio a la gasolina innecesario y una insensata política de elevar la tasa de interés real interna para encarecer la deuda y subsidiar más a los ricos; por eso aumentan sus utilidades en desprecio de la economía del Estado y de la sociedad, y el mecanismo es solo especulativo, y el instrumento es el Banco de la República”, expresó Gustavo Petro.

Política

Exministro de Gustavo Petro le dijo que busca “aferrarse al poder” y el presidente le respondió con llamativo mensaje

Política

El jefe de las Farc, alias Calarcá, reapareció y negó que haya infiltrado a las Fuerzas Militares: “Jamás manipularon mi teléfono celular y no llevo computador”

Política

Vicky Dávila les envía mensaje a las bases uribistas tras renuncia de María Fernanda Cabal: “No perdamos el foco, tenemos que concentrarnos en derrotar a Iván Cepeda”

Política

Vicepresidencia revela “importantes logros” de la visita de Francia Márquez a África, pero denuncian que el “paseo” fue millonario

Política

“La carta es apenas la punta del iceberg”: el hijo de María Fernanda Cabal habla de “trampa” y “maltrato” tras carta al Centro Democrático

Política

Sergio Fajardo habla de su participación en una consulta: “Estoy analizando todas las posibilidades”

Política

Destapan supuesta “olla podrida” en el gobierno Petro: “Es de la mayor gravedad”

Política

Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal no se hablan desde que Paloma Valencia se convirtió en la candidata del Centro Democrático: ¿este pulso terminará en una tutela?

Política

Gustavo Petro habló de la reelección y agitó la arena política del país: “La mayoría es otra”

Confidenciales

La cadena de Nicolás Alcocer que le fue robada en Madrid: ¿cuánto cuesta y para qué alcanzaría?

Agregó en el extenso mensaje: “Siguiendo simplemente la política económica keynesiana, que pretende la búsqueda del desarrollo del capitalismo, el gobierno ha estimulado el crecimiento económico a partir del aumento de la demanda interna, con el salario vital, que es una orden constitucional; he privilegiado la demanda interna a partir del salario vital”.

“Espero más oferta productiva, porque el país tiene mucha capacidad productiva con sus tierras fértiles subutilizadas, porque el enorme potencial de energías limpias de Colombia es enorme”, recalcó el jefe de Estado.

Sumado a ello, expresó: “Más interés, más encarecerán la deuda a partir de la especulación, cuando he propuesto lo correcto, que se pague la deuda a través de más producción y más trabajo. El Gobierno maneja la tesis de priorizar el trabajo y la demanda interna, alza los aranceles a las importaciones de Colombia que son dañinas económicamente y son contrarias a la vida, para que empiecen producciones industriales internas en la nueva economía descarbonizada. La fosilidad económica, social, política y espiritual reacciona en contra, porque están ligadas al pasado atrasado, y el futuro es de una economía para la vida”.

“No es utopía lo que propongo, sino simplemente volver a guiarnos por la ciencia, incluida la económica. Yo no propuse en mi programa cambiar las relaciones de producción capitalistas, sino desarrollarlas por su potencial productivo y regularlas en sus aspectos de sobreexplotación y depredación de la vida”, subrayó.

También puso de presente: “Pero entonces el desarrollo del capitalismo debe seguir sus leyes científicas. Hay que estimular la inversión y las formas empresariales que más generan trabajo; la banca privada traicionó el acuerdo con el gobierno de llevar más crédito a la producción. Quienes generan trabajo en Colombia son la pequeña y mediana industria y agricultura, y hacia ella debe ir una tasa de interés sin especulación y en términos reales debería ser cero”.

“El Banco de la República, manejado por una teoría económica no científica, sino ideológica, simplemente neoliberal y monetarista, se pierde en el fetiche del dinero, cuando la fuente del valor es el trabajo y la naturaleza, probado científicamente por el COVID en 2020, con un millón de gente muerta y la parálisis del capital que se quedó sin el trabajo vivo fuente de la ganancia. El Banco de la República no obedece la orden constitucional de contemplar el trabajo y la producción; esa orden implica volver a la ciencia económica y dejar la ideología, asumir la realidad y no perderse en la fantasmagoría del dinero”, dijo.

A renglón seguido indicó: “Claro que si hay más trabajo, hay más riqueza; que si hay más vida, hay más riqueza. El gobierno a lo correcto. La Constitución ordena que el sistema tributario sea progresivo, es decir, que los más ricos paguen más impuestos, proporcionalmente a sus ingresos, que los pobres. El magistrado Camargo desobedece esa orden. Los megarricos los reuní en la casa presidencial en Cartagena y les propuse un pacto social para hacer una economía real, productiva y justa. Creo que fueron por sus traguitos, pero se apartaron del Pacto, desastre histórico antimoderno y egoísta”.

Gustavo Petro habló de la reelección y agitó la arena política del país: “La mayoría es otra”

“Lo expresaron bien a través de la Andi, cero reformas. Si el pueblo votó y mandó las reformas, ¿por qué se oponen? No son demócratas, no son patriotas, son egoístas y codiciosos. Claro que si aprueban la ponencia de Camargo, viene un encarecimiento de la deuda puramente especulativo y en beneficio de parásitos. Nosotros vamos con el trabajo y la vida”, puntualizó el mandatario colombiano.

Más de Política

El proyecto de ley que busca incentivar la donación a los bancos de alimentos y combatir el hambre a través de beneficios tributarios a donantes fue aprobado este miércoles, 6 de marzo, en segundo debate en la Cámara de Representantes.

Partido de La U anuncia que respaldarán la lista a la Cámara de Representantes de otra colectividad en Córdoba

Alejandro Gaviria y Gustavo Petro.

Exministro de Gustavo Petro le dijo que busca “aferrarse al poder” y el presidente le respondió con llamativo mensaje

Alias Calarcá Exsocio de Iván Mordisco

El jefe de las Farc, alias Calarcá, reapareció y negó que haya infiltrado a las Fuerzas Militares: “Jamás manipularon mi teléfono celular y no llevo computador”

Vicky Dávila, precandidata presidencial

Vicky Dávila les envía mensaje a las bases uribistas tras renuncia de María Fernanda Cabal: “No perdamos el foco, tenemos que concentrarnos en derrotar a Iván Cepeda”

.

“Desobedece esa orden”: Gustavo Petro se despachó contra un magistrado que busca suspender la emergencia económica

La vicepresidenta, Francia Márquez, el 20 de julio en el Congreso de la República, en Bogotá

Vicepresidencia revela “importantes logros” de la visita de Francia Márquez a África, pero denuncian que el “paseo” fue millonario

José Félix Lafaurie, Juan José Lafaurie y María Fernanda Cabal.

“La carta es apenas la punta del iceberg”: el hijo de María Fernanda Cabal habla de “trampa” y “maltrato” tras carta al Centro Democrático

El Debate, precandidato presidencial Sergio Fajardo.

Sergio Fajardo habla de su participación en una consulta: “Estoy analizando todas las posibilidades”

Agencia Nacional de Tierras. Imagen de referencia.

Destapan supuesta “olla podrida” en el gobierno Petro: “Es de la mayor gravedad”

María Fernanda Cabal y Álvaro Uribe.

Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal no se hablan desde que Paloma Valencia se convirtió en la candidata del Centro Democrático: ¿este pulso terminará en una tutela?

Noticias Destacadas