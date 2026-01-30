El Debate

Dicen que Petro sabía que se caería la emergencia económica y destapan supuesto plan que tendría: “Se burlan de los colombianos”

El jefe de Estado ha salido a criticar con dureza la decisión; envió un mensaje al pueblo que lo respalda.

GoogleSiga El Debate en Google Discover y encuentre todo el análisis que marca la coyuntura del día

Redacción Debate
30 de enero de 2026, 5:46 p. m.
El presidente Gustavo Petro reaccionó a la medida.
El presidente Gustavo Petro reaccionó a la medida. Foto: Foto de Juan Cano - Presidencia de la República

La Corte Constitucional, tras realizar un análisis de la emergencia económica, finalmente decidió suspender de manera provisional la medida. Así lo decidieron los magistrados con una votación de 6 a 2.

YouTube video 7MPqytibDtk thumbnail

Por supuesto, la decisión no le gustó para nada al Gobierno, a sus sectores afines y mucho menos al presidente Gustavo Petro, quien no dudó salir a advertir “consecuencias” por lo que hizo el alto tribunal.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y aseguró que el jefe de Estado y el Ejecutivo sabían a la perfección que el decreto se caería en cualquier momento.

.
Gustavo Petro y magistrados de la Corte Constitucional. Foto: Fotomontaje SEMANA

“El Gobierno sabía que esto era inconstitucional, por lo que yo me pregunto hasta qué punto todo esto era un libreto organizado. Yo creo que muchas voces le dijeron al presidente que esto era inconstitucional”, manifestó.

El Debate

Advierten a los colombianos lo que les hubiera pasado si la Corte no tumba la emergencia económica: “Iban a terminar pagando”

Semana TV

Se suspende decreto de emergencia económica de Petro, ¿qué pasará ahora?

El Debate

“Gustavo Petro, respete a Jesucristo”, por Salud Hernández-Mora

El Debate

Juliana Gutiérrez, hermana de Federico Gutiérrez, contó en vivo el momento más difícil que ha pasado en su vida: “Muy devastador”

El Debate

Pronostican que Abelardo de la Espriella ganará en primera vuelta: “Estoy convencida”

Semana TV

Juliana Gutiérrez revela por qué el Movimiento Creemos apoyará a De La Espriella

El Debate

Vaticinan en vivo que Iván Cepeda podría ganar las elecciones en primera vuelta y exponen las razones

Política

Le pasan factura a Gustavo Petro por publicar video generado con IA: tras las críticas, el presidente tomó una decisión

Empresas

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, le respondió a Petro tras la suspensión del decreto de emergencia: “Señal preocupante”

Política

Petro hace advertencia si le tumban la reforma pensional y el salario vital: “Un dirigente como yo no puede contemplar pasivamente”

Advierten a los colombianos lo que les hubiera pasado si la Corte no tumba la emergencia económica: “Iban a terminar pagando”

Lo que estaba proponiendo este decreto, según el empresario, es que los colombianos pagaran más impuestos, mientras que el Gobierno gastaba el dinero aprovechando la época de las elecciones.

Por eso, Mac Master aseguró que todo se trataría de una estrategia que ya está armada y en la que, incluso, ya saben cómo tiene que ser el discurso. “Eso no es responsable con los hogares colombianos”, señaló.

YouTube video 71eK9WqPCuo thumbnail

“Lo que quieren básicamente es un levantamiento, un desorden y que haya heridos, porque al final a lo que terminan conduciendo es a eso. Hay que ser mucho más responsables con Colombia y pensar más en la gente”, complementó.

Por su parte, Katherine Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde, sostuvo que se trata de un discurso populista y mentiroso, recordando que fue el propio Gobierno el que presentó el presupuesto desfinanciado.

Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

Por lo mismo, afirmó que todo esto se da a pocos meses de las elecciones, ya que el Ejecutivo necesita “aceitar las maquinarias para la campaña política”. Muestra de ello, según dijo, es la cantidad de contratos que se están firmando en los últimos días.

Corte Constitucional suspende el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro, como medida provisional

“Esto es realmente inaceptable, se burlan de la inteligencia de los colombianos. […] Acá, el problema ni siquiera es el tema económico, sino la forma en la que se están saltando la Constitución, cómo están usurpando las funciones del Congreso", manifestó.

Todo lo que está pasando, a juicio de Miranda, debería generar una alerta sobre lo que podría suceder en los próximos comicios, en los que se elegirá al reemplazo del presidente Petro.

Según la representante, esta situación ya comienza a evidenciarse, pues advirtió que los recursos públicos supuestamente se estarían utilizando para promover marchas y apoyos a favor del Pacto Histórico.

“Hoy la democracia está en riesgo, hoy no hay libertad de elección porque hay muchas denuncias de contratistas diciendo que los están obligando a llevar hojas con nombres de personas que van a traer a cambio de renovarles el contrato”, apuntó.

Miranda aseguró que detrás de todo esto hay algo más grande y que se debe tener en cuenta la forma en la que el Gobierno está vulnerando la Constitución y la democracia.

Más de El Debate

El presidente, Gustavo Petro, el 28 de noviembre de 2025, en Bogotá

Dicen que Petro sabía que se caería la emergencia económica y destapan supuesto plan que tendría: “Se burlan de los colombianos”

Crecimiento económico

Advierten a los colombianos lo que les hubiera pasado si la Corte no tumba la emergencia económica: “Iban a terminar pagando”

Se suspende decreto de emergencia económica de Petro, ¿qué pasará ahora?

Se suspende decreto de emergencia económica de Petro, ¿qué pasará ahora?

Salud Hernández-Mora

“Gustavo Petro, respete a Jesucristo”, por Salud Hernández-Mora

Juliana Gutiérrez, aspirante al Senado movimiento Creemos

Juliana Gutiérrez, hermana de Federico Gutiérrez, contó en vivo el momento más difícil que ha pasado en su vida: “Muy devastador”

Entrega de firmas en la Registraduria, del precandidato Abelardo de la Espriella.

Pronostican que Abelardo de la Espriella ganará en primera vuelta: “Estoy convencida”

Juliana Gutiérrez revela por qué el Movimiento Creemos apoyará a De La Espriella

Juliana Gutiérrez revela por qué el Movimiento Creemos apoyará a De La Espriella

Iván Cepeda

Vaticinan en vivo que Iván Cepeda podría ganar las elecciones en primera vuelta y exponen las razones

Iván Cepeda

Caso Iván Cepeda y la consulta Frente por la Vida divide opiniones: “La intención es crecer políticamente”

Iván Cepeda y la consulta Frente por la Vida: vea aquí lo que podría pasar

Iván Cepeda y la consulta Frente por la Vida: vea aquí lo que podría pasar

Noticias Destacadas