El Debate

Advierten a los colombianos lo que les hubiera pasado si la Corte no tumba la emergencia económica: “Iban a terminar pagando”

Este jueves, 29 de enero, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro.

GoogleSiga El Debate en Google Discover y encuentre todo el análisis que marca la coyuntura del día

Redacción Debate
30 de enero de 2026, 5:44 p. m.
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención.
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención. Foto: Colprensa

Con una votación de seis magistrados a favor y dos en contra, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el decreto de emergencia económica.

Emergencia económica en Colombia: ¿por qué la suspensión del decreto del Gobierno Petro es clave para el debate electoral?

El alto tribunal consideró que dicho decreto del Gobierno Petro no cumplía con los requisitos de hechos sobrevinientes e imprevistos, planteados en la Constitución Política de Colombia.

En El Debate de SEMANA, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, advirtió qué habría pasado si la Corte Constitucional no hubiera hundido provisionalmente el decreto de emergencia económica.

YouTube video 7MPqytibDtk thumbnail

“Lo que hizo la Corte fue proteger al consumidor y al ciudadano. Si la Corte no hacía esto, los ciudadanos iban a terminar pagando una gran cantidad de impuestos, incluyendo los impuestos ―todos sabemos― al alcohol, a los cigarrillos, a las apuestas. Inclusive, algunos impuestos que indirectamente iban a terminar pagando los ciudadanos, como son los impuestos que se pagaban a través de todas las actividades financieras”, dijo Mac Master.

El Debate

Dicen que Petro sabía que se caería la emergencia económica y destapan supuesto plan que tendría: “Se burlan de los colombianos”

Semana TV

Se suspende decreto de emergencia económica de Petro, ¿qué pasará ahora?

El Debate

“Gustavo Petro, respete a Jesucristo”, por Salud Hernández-Mora

El Debate

Juliana Gutiérrez, hermana de Federico Gutiérrez, contó en vivo el momento más difícil que ha pasado en su vida: “Muy devastador”

El Debate

Pronostican que Abelardo de la Espriella ganará en primera vuelta: “Estoy convencida”

Semana TV

Juliana Gutiérrez revela por qué el Movimiento Creemos apoyará a De La Espriella

El Debate

Vaticinan en vivo que Iván Cepeda podría ganar las elecciones en primera vuelta y exponen las razones

Confidenciales

“No hay en la legislación un camino para suspensión provisional de emergencia económica”: MinHacienda dice que reclamarán a la Corte

Empresas

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, le respondió a Petro tras la suspensión del decreto de emergencia: “Señal preocupante”

Macroeconomía

Sorpresivo: MinHacienda anuncia que la rebaja en la gasolina no será de $300, sino de $500

El presidente de la Andi también afirmó en El Debate que, desde el momento en que el Gobierno Petro emitió el decreto de emergencia económica hasta el día de ayer, jueves, que la Corte Constitucional emitió una decisión, “aparentemente ya se ha recaudado más de un billón de pesos”.

bruce mac master Presidente de la Andi
Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“Es decir, el Estado le ha quitado más de un billón de pesos a los consumidores y se lo ha llevado para gastárselo. Y se lo ha llevado para gastárselo. Ya estamos viendo, durante los últimos días, en qué se lo ha gastado. Se lo ha gastado en burocracia, en crear nuevos impuestos, en eventos, en representaciones diplomáticas. El Gobierno está destinando una gran cantidad de dinero de los consumidores con un presupuesto gigantesco”, agregó.

Mac Master también manifestó en El Debate que le parecía peligroso que el presidente Gustavo Petro estuviera señalando a las altas cortes.

Gustavo Bolívar se va de frente contra la Corte Constitucional y habla de repetir la “dosis” con Cepeda: “Que les duela”

Porque ese es un ataque, digamos, realmente a los poderes públicos. Hay que decir que también el Congreso de la República ya había tomado una decisión sobre estos impuestos y había protegido a los consumidores en las decisiones que había adoptado alrededor de la ley de financiamiento que se debatió entre noviembre y diciembre del año pasado”, concluyó el presidente de la Andi.

Más de El Debate

El presidente, Gustavo Petro, el 28 de noviembre de 2025, en Bogotá

Dicen que Petro sabía que se caería la emergencia económica y destapan supuesto plan que tendría: “Se burlan de los colombianos”

Crecimiento económico

Advierten a los colombianos lo que les hubiera pasado si la Corte no tumba la emergencia económica: “Iban a terminar pagando”

Se suspende decreto de emergencia económica de Petro, ¿qué pasará ahora?

Se suspende decreto de emergencia económica de Petro, ¿qué pasará ahora?

Salud Hernández-Mora

“Gustavo Petro, respete a Jesucristo”, por Salud Hernández-Mora

Juliana Gutiérrez, aspirante al Senado movimiento Creemos

Juliana Gutiérrez, hermana de Federico Gutiérrez, contó en vivo el momento más difícil que ha pasado en su vida: “Muy devastador”

Entrega de firmas en la Registraduria, del precandidato Abelardo de la Espriella.

Pronostican que Abelardo de la Espriella ganará en primera vuelta: “Estoy convencida”

Juliana Gutiérrez revela por qué el Movimiento Creemos apoyará a De La Espriella

Juliana Gutiérrez revela por qué el Movimiento Creemos apoyará a De La Espriella

Iván Cepeda

Vaticinan en vivo que Iván Cepeda podría ganar las elecciones en primera vuelta y exponen las razones

Iván Cepeda

Caso Iván Cepeda y la consulta Frente por la Vida divide opiniones: “La intención es crecer políticamente”

Iván Cepeda y la consulta Frente por la Vida: vea aquí lo que podría pasar

Iván Cepeda y la consulta Frente por la Vida: vea aquí lo que podría pasar

Noticias Destacadas