Advierten a los colombianos lo que les hubiera pasado si la Corte no tumba la emergencia económica: “Iban a terminar pagando”

Con una votación de seis magistrados a favor y dos en contra, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el decreto de emergencia económica.

Emergencia económica en Colombia: ¿por qué la suspensión del decreto del Gobierno Petro es clave para el debate electoral?

El alto tribunal consideró que dicho decreto del Gobierno Petro no cumplía con los requisitos de hechos sobrevinientes e imprevistos, planteados en la Constitución Política de Colombia.

En El Debate de SEMANA, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, advirtió qué habría pasado si la Corte Constitucional no hubiera hundido provisionalmente el decreto de emergencia económica.

“Lo que hizo la Corte fue proteger al consumidor y al ciudadano. Si la Corte no hacía esto, los ciudadanos iban a terminar pagando una gran cantidad de impuestos, incluyendo los impuestos ―todos sabemos― al alcohol, a los cigarrillos, a las apuestas. Inclusive, algunos impuestos que indirectamente iban a terminar pagando los ciudadanos, como son los impuestos que se pagaban a través de todas las actividades financieras”, dijo Mac Master.

El presidente de la Andi también afirmó en El Debate que, desde el momento en que el Gobierno Petro emitió el decreto de emergencia económica hasta el día de ayer, jueves, que la Corte Constitucional emitió una decisión, “aparentemente ya se ha recaudado más de un billón de pesos”.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“Es decir, el Estado le ha quitado más de un billón de pesos a los consumidores y se lo ha llevado para gastárselo. Y se lo ha llevado para gastárselo. Ya estamos viendo, durante los últimos días, en qué se lo ha gastado. Se lo ha gastado en burocracia, en crear nuevos impuestos, en eventos, en representaciones diplomáticas. El Gobierno está destinando una gran cantidad de dinero de los consumidores con un presupuesto gigantesco”, agregó.

Mac Master también manifestó en El Debate que le parecía peligroso que el presidente Gustavo Petro estuviera señalando a las altas cortes.

“Porque ese es un ataque, digamos, realmente a los poderes públicos. Hay que decir que también el Congreso de la República ya había tomado una decisión sobre estos impuestos y había protegido a los consumidores en las decisiones que había adoptado alrededor de la ley de financiamiento que se debatió entre noviembre y diciembre del año pasado”, concluyó el presidente de la Andi.