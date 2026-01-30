Gustavo Bolívar se va de frente contra la Corte Constitucional y habla de repetir la “dosis” con Cepeda: “Que les duela”

El exsenador Gustavo Bolívar lanzó un duro comentario en contra de la Corte Constitucional después de que tumbara el decreto de emergencia económica del presidente Gustavo Petro.

La decisión obedece a una suspensión provisional de la medida tras una votación de 6 a 2, lo que fue celebrado por varios sectores políticos y sociales, que desde hace varias semanas le habían pedido esto al alto tribunal.

Gustavo Bolívar, exsenador de la República. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

No obstante, los sectores afines al Gobierno mostraron su indignación y no dudaron en salir a criticar. Precisamente, uno de ellos fue el excongresista Bolívar, quien lanzó un duro comentario en su cuenta de X.

"No se puede ser más proestablecimiento y antijusticia social que la Corte Constitucional. Cuando la defensa descarada de las élites se escuda tras la falsa máscara de la separación de poderes, la democracia se convierte en una farsa”, señaló.

Petro lanzó advertencia luego de que Corte Constitucional suspendiera decreto de emergencia económica: “Vendrán las consecuencias”

En el mensaje, Bolívar se preguntó si ahora se entiende “por qué estamos en guerra hace 78 años”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la parte en la que pidió repetir lo mismo que se ha hecho y, para ello, mencionó al precandidato presidencial del petrismo, Iván Cepeda.

"Para que les duela y para que sepan que el pueblo manda, repitámosles la dosis con Cepeda presidente“, añadió.

Otro de los que salió a cuestionar a la Corte Constitucional fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien, entre otras cosas, aseguró que con la emergencia económica se pretendía recoger recursos para pagar la deuda.

¿Qué pasará con los impuestos a juegos de azar y licores tras la suspensión provisional de la emergencia económica?

En ese sentido, sostuvo que el objetivo del Ejecutivo era que este dinero llegara de los “megarricos”, pero tras la decisión del alto tribunal sucederá lo contrario.

“Al acabar la emergencia social, la Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que tienen entre 3.000 y 104 mil millones de pesos. ¡No hay derecho que esto haya pasado!”, manifestó.

De hecho, el propio presidente Gustavo Petro ha salido a cuestionar con dureza la decisión y ha lanzado varias advertencias, por lo que se espera para saber cuál será la próxima jugada del Gobierno.