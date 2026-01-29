Política

¿Qué pasará con los impuestos a juegos de azar y licores tras la suspensión provisional de la emergencia económica?

El estudio del decreto está a cargo del magistrado Carlos Camargo.

Danna Valeria Figueroa Rueda

30 de enero de 2026, 3:27 a. m.
La Corte Constitucional suspende un decreto del Presidente mientras decide de fondo sobre su exequibilidad.
La decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera provisional los efectos de los decretos expedidos en el marco de la emergencia económica decretada por el Gobierno nacional dejó en pausa un paquete de nuevos impuestos que impactaban directamente a millones de colombianos, entre ellos los relacionados con licores, juegos de azar y el impuesto al patrimonio.

Mientras el alto tribunal toma una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la medida, los tributos creados al amparo de ese estado de excepción no producirán efectos.

El decreto contemplaba la aplicación del IVA del 19 % a licores, vinos y aperitivos, manteniendo la cesión de cinco puntos porcentuales de ese impuesto a favor de los departamentos. Esta medida implicaba un cambio frente al esquema tributario vigente y, con la decisión de la Corte Constitucional, queda suspendida y no puede ser aplicada mientras se estudia el fondo del caso.

El mismo decreto establecía la aplicación del IVA del 19 % a los juegos de suerte y azar operados por internet, tanto para operadores nacionales como extranjeros, calculado sobre el ingreso bruto del juego. Con la decisión de la Corte Constitucional, esa disposición también queda suspendida y no puede ser aplicada mientras se resuelve el estudio de fondo.

