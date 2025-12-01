Suscribirse

Gas

Canacol Energy, compañía de gas que ha tenido varios reveses, será deslistada de la Bolsa de Toronto-Canadá

Sin duda, es una de las grandes dentro del entorno del gas offshore de Colombia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
1 de diciembre de 2025, 11:01 p. m.
Canacol Energy
Canacol Energy | Foto: Canacol Energy

La compañía de producción y exploración de gas natural, Canacol Energy, que tiene un 17 % de la oferta en el país ha tenido varios reveses en los últimos tiempos, debido a una compleja situación financiera que la llevó a la reestructuración.

La empresa canadiense anunció que la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) deslistará sus acciones ordinarias al cierre del 29 de diciembre de 2025.

Esto, tras revisar la solicitud de protección hecha para sortear los atrasos con los acreedores, bajo los preceptos de la Ley de Acuerdos con Acreedores de Empresas. CCAA.

La petición fue hecha por Canacol Energy el 18 de noviembre. Por ahora, las acciones permanecen suspendidas y continuarán así hasta que el desliste sea efectivo, confirmó la compañía a través de información relevante presentada ante la Superintendencia Financiera.

Bolsa de Toronto-Canadá
Bolsa de Toronto-Canadá | Foto: Wikipedia / Imagen de la web

En el momento en el que concluya el proceso de desliste la compañía de gas dejará de existir en el mercado canadiense para su negociación.

La compañía, a través de la información presentada por SuperFinanciera, aclaró que los accionistas conservarán sus derechos y participación patrimonial, aunque advirtió que, pese a que sus títulos siguen listados en la OTC estadounidense (CNNEQ) y en la Bolsa de Valores de Colombia (CNEC), se anticipa un eventual desliste también en la OTC y una revisión por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia que podría afectar su continuidad en la BVC.

Economia
Gas | Foto: Adobe Stock

Hay que recordar que Canacol Energy tiene varios proyectos de exploración y producción de gas en Colombia.

Entre ellos se destaca la perforación de 10 pozos en el Valle Inferior del Magdalena, el proyecto exploratorio Valiente y el proyecto Natilla.

Esta compañía también es parte de las que se inmiscuyeron con proyectos de energías renovables, principalmente, de energía solar.

También registra proyectos de gas natural licuado (GNL) a pequeña escala e inversión social en desarrollo productivo, educativo y comunitario.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Reuters revela que Trump le dio una fecha límite del viernes pasado a Maduro para salir de Venezuela

2. La advertencia de Ramón Jesurún para el sorteo del Mundial 2026: “Tenemos que estar preparados”

3. El enigmático mensaje de Carlos Giménez que advierte que “se acaba el tiempo” para Maduro en plena tensión con EE. UU.

4. Conductor habría presuntamente desafiado a Policía tras dejar mal parqueado un lujoso carro en Bogotá: “¿La multa?, se la pago mil veces”

5. Colombia envió a Estados Unidos a los 26 miembros de la secta judía Lev Tahor que buscaban radicarse en Yarumal

LEER MENOS

Noticias relacionadas

GasCanacol EnergyBolsa de valores

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.