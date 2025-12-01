Canacol Energy, compañía de gas que ha tenido varios reveses, será deslistada de la Bolsa de Toronto-Canadá

La compañía de producción y exploración de gas natural, Canacol Energy, que tiene un 17 % de la oferta en el país ha tenido varios reveses en los últimos tiempos, debido a una compleja situación financiera que la llevó a la reestructuración.

La empresa canadiense anunció que la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) deslistará sus acciones ordinarias al cierre del 29 de diciembre de 2025.

Esto, tras revisar la solicitud de protección hecha para sortear los atrasos con los acreedores, bajo los preceptos de la Ley de Acuerdos con Acreedores de Empresas. CCAA.

La petición fue hecha por Canacol Energy el 18 de noviembre. Por ahora, las acciones permanecen suspendidas y continuarán así hasta que el desliste sea efectivo, confirmó la compañía a través de información relevante presentada ante la Superintendencia Financiera.

Bolsa de Toronto-Canadá | Foto: Wikipedia / Imagen de la web

En el momento en el que concluya el proceso de desliste la compañía de gas dejará de existir en el mercado canadiense para su negociación.

La compañía, a través de la información presentada por SuperFinanciera, aclaró que los accionistas conservarán sus derechos y participación patrimonial, aunque advirtió que, pese a que sus títulos siguen listados en la OTC estadounidense (CNNEQ) y en la Bolsa de Valores de Colombia (CNEC), se anticipa un eventual desliste también en la OTC y una revisión por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia que podría afectar su continuidad en la BVC.

Gas | Foto: Adobe Stock

Hay que recordar que Canacol Energy tiene varios proyectos de exploración y producción de gas en Colombia.

Entre ellos se destaca la perforación de 10 pozos en el Valle Inferior del Magdalena, el proyecto exploratorio Valiente y el proyecto Natilla.

Esta compañía también es parte de las que se inmiscuyeron con proyectos de energías renovables, principalmente, de energía solar.