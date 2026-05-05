En riesgo operación de Cerro Matoso, la principal planta productora de ferroníquel del país. Advierten pérdidas millonarias

La operación de Cerro Matoso, la principal planta de producción de ferroníquel del país, está en riesgo. Para la actividad minero-industrial de sus plantas es clave el gas y el proveedor del 80% de sus necesidades, Canacol Energy, solicitó la terminación de los contratos vigentes que tiene en el país, lo que compromete la continuidad de las actividades de Cerro Matoso que funciona al sur de Córdoba.

La empresa calificó la medida de “improcedente y arbitraria”, y según información de Cerro Matoso, fue solicitada presuntamente por Canacol Energy ante una Corte de Alberta (Canadá) el 28 de abril, en el marco de un proceso de reestructuración organizacional, petición que será analizada por esta Corte.

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Desde diciembre de 2025, Cerro Matoso forma parte de CoreX Holding, un grupo que opera en diez sectores, incluyendo metales y minería, puertos y terminales, energía verde, transporte marítimo y logística, infraestructuras y construcción, petróleo y gas, química, comercio internacional, inversiones financieras y capital riesgo. Está activa en 55 países de 5 continentes, empleando a más de 20.000 personas a nivel mundial.

Cerro Matoso es una empresa minero-industrial ubicada en el sur de Córdoba, dedicada a la producción de níquel contenido en ferroníquel, producto que usan diferentes industrias que le permiten al acero la propiedad anticorrosiva que lo hace inoxidable.

Según información de Cerro Matoso, la medida fue solicitada presuntamente por Canacol Energy ante una Corte de Alberta (Canadá) el 28 de abril, en el marco de un proceso de reestructuración organizacional. Foto: Canacol Energy

De acuerdo con la explicación de Cerro Matoso, en su proceso productivo el gas natural es un insumo crítico para la operación continua de sus equipos principales, que funcionan 24 horas al día. En particular, la empresa cuenta con dos hornos que deben mantenerse en operación para conservar su régimen térmico y garantizar su integridad estructural. Sin suministro de gas natural, estos equipos no pueden operar al no tener ningún tipo de sustituto.

El impacto sería demoledor para la región y muy duro para el país. “Un eventual cese de actividades de Cerro Matoso por falta de suministro de gas natural tendría un impacto irreversible para la empresa, el sur de Córdoba y el país. En 2025, la compañía generó más de 2.000 empleos, entre directos y contratistas; aportó al Estado colombiano 334.570 millones de pesos por conceptos de regalías e impuestos; y destinó más de 10.600 millones de pesos en programas sociales que han aportado a la reducción de pobreza en los hogares de las comunidades vecinas”, señaló la empresa en un pronunciamiento.

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Adicionalmente, Cerro Matoso advierte que mantiene una responsabilidad social activa en el territorio, beneficiando a más de 50.000 personas. “La compañía ha construido un relacionamiento cercano con 25 comunidades vecinas, con las que ha desarrollado más de 550 proyectos sociales enfocados en acceso a tierras, mejoramiento de vivienda, educación y fortalecimiento de proyectos productivos. Una eventual suspensión de la operación afectaría directamente la continuidad de estos programas y el bienestar de miles de familias en la región”, agregó.

En materia operativa, las implicaciones de la medida serían millonarias. Existe el riesgo de afectaciones estructurales en los hornos, cuyas fallas podrían implicar costos estimados entre 550.000 millones y 730.000 millones de pesos cada uno, así como tiempos de reparación superiores a 10 meses. A esto se suma que, por cada día de suspensión de la operación, se estiman pérdidas cercanas a 1.000 millones de pesos para el país, asociadas, entre otros factores, a menores ingresos por impuestos y regalías. Por otra parte, se dejarían de producir aproximadamente 95 toneladas diarias, lo que representaría pérdidas para la empresa cercanas a 5.100 millones de pesos por día, además de la suspensión de contratos y de la adquisición de bienes y servicios por cerca de 1.800 millones de pesos diarios.

En el segundo semestre de 2023, Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, advirtió temores ante un desabastecimiento de gas que comprometiera la operación de la compañía. Foto: Semana

Cerro Matoso señaló que ha sostenido conversaciones con Canacol Energy durante los últimos meses y se encuentra en etapa de negociación buscando acuerdos y brindando apoyo en el marco de su situación financiera. “Por lo anterior, Cerro Matoso manifiesta su sorpresa ante la solicitud de terminación del contrato de suministro de gas, poniendo en riesgo la seguridad y la integridad de equipos humanos y activos, así como el abastecimiento de poblaciones de la Costa Atlántica que se verían afectadas por importantes incrementos en los precios de las facturas de gas de los usuarios, debido a la terminación de distintos contratos que tiene actualmente Canacol”, afirmó la empresa.

Y agregó: “Considerando que el contrato suscrito con Canacol Energy se rige por la legislación colombiana, y no por la canadiense, donde actualmente se evalúa la solicitud de terminación, Cerro Matoso confía en que entidades como la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios velen por el respeto del orden público en la República de Colombia y los derechos de nuestros empleados, contratistas, comunidades y demás terceros que resultarían afectados con esta terminación en el marco del proceso de reestructuración de Canacol Energy”.