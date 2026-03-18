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Cerro Matoso denuncia que completó tres días de bloqueos que tienen frenada su operación

Unos 500 trabajadores permanecen en la planta sin posibilidad de realizar el relevo de turnos de forma habitual.

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Redacción Economía
18 de marzo de 2026, 4:54 p. m.
Cerro Matoso es una operación minero-industrial continua que funciona las 24 horas del día.
Cerro Matoso es una operación minero-industrial continua que funciona las 24 horas del día.

La vía de acceso a la operación de Cerro Matoso, en Montelíbano (Córdoba), completó tres días bloqueada como consecuencia de un paro liderado por la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba, afectando el desarrollo normal de la actividad industrial.

La situación impacta a más de 2.000 personas que diariamente se movilizan hacia la planta, mientras cerca de 500 trabajadores y contratistas permanecen en el sitio sin poder realizar el relevo habitual de turnos.

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Además, se encuentra suspendida la salida de ferroníquel hacia Cartagena y el ingreso de mineral desde operaciones cercanas, lo que compromete la continuidad de los procesos. La restricción en el transporte de insumos críticos pone en riesgo la estabilidad de los hornos, que requieren operación permanente.

El bloqueo también ha obligado a suspender contratos de bienes y servicios, afectando los encadenamientos productivos y los ingresos de la región.

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Cerro Matoso
Cerro Matoso era propiedad de la multinacional australiana South32, la cual vendió ese activo el año pasado a CoreX Holding, un grupo industrial global fundado por el empresario turco Robert Yüksel Yildirim. Foto: Cerro Matoso

En un comunicado, la empresa aseguró que reconoce el derecho a la protesta pacífica, pero hizo un llamado a las autoridades para mediar y restablecer la movilidad, advirtiendo el impacto creciente sobre el empleo y la actividad económica local.