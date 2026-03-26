El sistema financiero colombiano continúa avanzando en procesos de consolidación regional, en un contexto donde las entidades buscan mayor escala y diversificación.

Según una carta firmada por Javier José Suárez Restrepo, presidente del grupo, la organización consolidó su expansión regional en 2025. En ese escenario, Davivienda Group reportó activos por $263,7 billones en medio de una transformación estructural que redefinió su operación en Colombia y Centroamérica.

La creación del holding permitió integrar bajo una misma estructura al Banco Davivienda y sus filiales, así como las operaciones adquiridas a Bank of Nova Scotia en países como Colombia, Costa Rica y Panamá.

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Este movimiento fortaleció la capacidad operativa del grupo y amplió su presencia en la región, consolidándolo como uno de los actores relevantes del sistema financiero latinoamericano.

Los resultados reflejan ese proceso de expansión. La entidad reportó una cartera bruta de $198,8 billones y un patrimonio cercano a $22 billones, junto con participaciones de mercado en crédito que alcanzan el 19,2 % en Colombia y superan el 13 % en El Salvador y Costa Rica. En total, el grupo atiende a 27,1 millones de clientes en los mercados donde opera.

El crecimiento también ha estado acompañado por el fortalecimiento de sus plataformas digitales. En particular, DaviPlata ha evolucionado dentro de la estrategia del grupo, ampliando su oferta de servicios y consolidándose como una herramienta para llegar a nuevos segmentos de la población, especialmente en el ámbito de inclusión financiera.

Más allá de las cifras, el movimiento refleja una tendencia más amplia en la banca regional, la transición hacia estructuras más integradas y con presencia multilatina, en busca de eficiencia operativa y mayor competitividad.

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Sin embargo, este tipo de transformaciones también implica retos. La integración de operaciones en distintos países, junto con la gestión de riesgos en mercados diversos, será clave para sostener el crecimiento en el mediano plazo.