Fundación Bolívar Davivienda abre convocatoria nacional para fortalecer organizaciones sociales en 2026

En un momento en el que muchas organizaciones sociales enfrentan dificultades para sostener su operación y ampliar su impacto, la Fundación Bolívar Davivienda anunció la apertura de la Convocatoria Aflora 2026, un programa que busca fortalecer las capacidades estratégicas, financieras y organizacionales de entidades sociales en todo el país.

La iniciativa, que cumple más de una década en funcionamiento, está dirigida a organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan con comunidades y que buscan avanzar desde una gestión operativa hacia modelos más sostenibles y de largo plazo.

Según cifras de la Fundación, más de 1.300 organizaciones de 27 departamentos ya han participado en el programa, accediendo a formación especializada y acompañamiento técnico sin costo.

El programa Aflora ofrece dos rutas de acompañamiento, diseñadas de acuerdo con el nivel de madurez de cada organización. La Ruta de Fortalecimiento está orientada a entidades que requieren consolidar su estructura interna, mejorar su gobernanza y fortalecer áreas como planeación, finanzas y gestión de proyectos.

Por su parte, el Reto Aflora está enfocado en organizaciones con mayor trayectoria que buscan acelerar su crecimiento y escalar su impacto social mediante estrategias de sostenibilidad financiera .

Desde la experiencia de quienes han participado, el programa ha representado un punto de inflexión. “Antes de Aflora teníamos muchas ganas de hacer, pero poca estructura.

Hoy somos una organización más sólida, con visión”, señaló Myriam Ibarra, directora de la Fundación Colombia Útil. En una línea similar, Lina Pachón, directora de la Corporación Nuestra Génesis, destacó que el proceso permitió “pasar de la operación a un pensamiento estratégico”.

La convocatoria estará abierta hasta el 1 de marzo de 2026 y está dirigida a organizaciones sociales legalmente constituidas en cualquier región del país. La participación es gratuita y el proceso de inscripción se realiza a través de los canales oficiales de la Fundación Bolívar Davivienda.