Jornada de abastecimiento y educación hídrica en La Pista, La Guajira

En La Pista, una de las comunidades más afectadas por la escasez de agua en La Guajira, se desarrolló una jornada de educación comunitaria y abastecimiento hídrico que alcanzó a decenas de familias, en el marco de acciones orientadas a mejorar el acceso al recurso.

La iniciativa, liderada por World Vision, integró procesos pedagógicos con la entrega de 50.000 litros de agua mediante carrotanques, distribuidos en distintos sectores del barrio y puntos de acopio comunitario.

Durante la jornada participaron cerca de 40 niñas, niños y adolescentes en espacios formativos sobre uso responsable del agua, higiene y prevención de la contaminación. Las actividades incluyeron metodologías participativas y dinámicas lúdicas orientadas a la reflexión sobre el manejo del recurso hídrico.

El operativo de abastecimiento se realizó con cinco carrotanques de 10.000 litros cada uno, junto con visitas a 15 puntos comunitarios donde se han instalado filtros de agua para fortalecer el acceso a agua segura.

“El día de hoy agradecemos a World Vision por traer agua a nuestra comunidad”, expresó Hilder, de 12 años, en lengua wayuunaiki, durante la jornada.

De acuerdo con cifras del DANE y UNICEF, el 43% de la población de La Guajira enfrenta dificultades para acceder a agua potable, mientras que solo una de cada cuatro escuelas cuenta con este servicio, lo que impacta condiciones de salud y educación.

En distintos territorios del departamento, las familias dependen de carrotanques o deben recorrer largas distancias para obtener agua, situación que incide en las condiciones de vida.

Las acciones hacen parte de las iniciativas de agua, saneamiento e higiene (WASH) impulsadas por World Vision en el país, enfocadas en el acceso a servicios básicos, fortalecimiento comunitario y prácticas sostenibles en el uso del recurso hídrico. Según reportes de la organización en la zona. Las actividades continuarán en otras comunidades del departamento.