Semana Santa es una época de recogimiento y, para muchos trabajadores, también significa una época de descanso, reconexión y acercamiento familiar. Muchos aprovechan para cesar sus actividades, desconectarse por varios días y luego volver a sus labores habituales.

Durante la semana existen dos días festivos. El jueves y viernes festivo, que este año caen el 2 y 3 de abril. Son varias las empresas que, tras sus funciones, deben modificar la atención al público. Entre estas se encuentran las entidades bancarias, que anunciaron recientemente cómo funcionarán durante el 2 y el 5 de abril.

Así funcionarán las entidades. Foto: agencia 123rf

Por su parte, Bancolombia, el banco que acuña el mayor número de usuarios activos, con más de 30 millones, indicó que las oficinas atenderán con normalidad los días lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril.

Durante el jueves 2 y viernes 3 de abril, el banco no tendrá servicio en las sucursales físicas debido a los festivos. Por su parte, para el fin de semana, el banco abrirá solo las oficinas que tradicionalmente funcionan los fines de semana.

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Pese a ello, si desea realizar transacciones, las plataformas de la entidad estarán disponibles en la totalidad del tiempo para realizar consignaciones, pagos y otros movimientos.

Conozca los horarios y evite dolores de cabeza. Foto: Getty Images

De otro lado, Davivienda aseguró que solo varias de sus oficinas tendrán ajustes. Estas serán las de Popayán, Colonial, Campanario y Terra Plaza. Durante el martes 31 y miércoles 1 de abril prestarán servicios en jornada continua, de 9 de la mañana a 1 de la tarde.

Sin embargo, las demás oficinas prestarán su servicio de acuerdo al horario habitual en cada una. El Jueves y Viernes Santo, todas las oficinas estarán cerradas y no habrá atención por ser día festivo.

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Lunes 30 de marzo: atención de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. o de 11:00 a. m. a 7:00 p. m., dependiendo de la sede.

Martes 31 de marzo: horario de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. o de 11:00 a. m. a 7:00 p. m., según la oficina.

Miércoles 1 de abril: servicio disponible de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. o de 11:00 a. m. a 7:00 p. m., de acuerdo con la sede.

Jueves Santo: no habrá servicio

Viernes Santo: no habrá servicio

Sábado 4 de abril: horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.; en algunas sedes ubicadas en centros comerciales se extenderá de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.

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