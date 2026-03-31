Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, sustentó decisión de subir tasas en 100 puntos, en medio de tensión con el Gobierno

Fuera de lo común. Así fue el desenlace en la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, en la que la mayoría de sus integrantes votaron por un incremento de 100 puntos básicos, con lo cual, las tasas de interés pasaron de 10,25 % a 11,25 %.

El gerente del Emisor, Leonardo Villar, al explicar la decisión, también sonaba molesto, al referirse a las declaraciones del ministro de Hacienda, Germán Ávila, que ya se le había anticipado a dar el dato del incremento, tras haberse levantado de la reunión — visiblemente irritado—, y convocar de inmediato a una rueda de prensa.

Según Villar, la decisión, que fue tomada por cuatro de los siete miembros de la junta (dos estuvieron a favor de bajar las tasas en 50 puntos y uno en mantenerlas quietas) se basó en el comportamiento alcista de la inflación y que la moderación ocurrida en febrero obedeció a los regulados, pero las expectativas siguen siendo altas.

No a la acusación del ministro, de que tienen intereses particulares

Villar rechazó enfáticamente el mensaje emitido por Ávila, según el cual, la mayoría de integrantes de la junta obedece a intereses del sector financiero, por lo que habría que convocar a un debate nacional, de manera que la política monetaria no esté en manos de unos pocos (excluyente).

Al respecto, dijo que él (el jefe de la cartera de las finanzas) sí tiene un jefe, mientras que ellos obedecen a un mandato constitucional, y es mantener el poder adquisitivo de la moneda, evitar su desvalorización y frenar el aumento de precios en la economía.

Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto: Ecopetrol / Youtube

Distanciamiento

Varios de los colombianos que han pasado por la junta del Emisor fueron consultados por SEMANA y dicen no recordar que hubiera sucedido lo que pasó en esta ocasión: Ávila, quien en anteriores ocasiones había manifestado su rechazo a las decisiones mayoritarias de incremento en las tasas, esta vez confirmó que el gobierno establece un distanciamiento de la junta. Aunque el ministro no confirmó si asistirá a los próximos encuentros decisorios, pues propuso el mencionado debate nacional, para que la política monetaria “no sea subordinada a lo que decidan 25 representantes de la banca... y se tomen decisiones a costa de la deuda pública”, queda la duda de si puede hacerlo.

Ministro de Hacienda se retiró de la junta del Banco de la República

¿Se puede distanciar el ministro de la junta?

De manera preliminar, y con la advertencia de que no tiene la última palabra en términos jurídicos, Villar expresó que es probable que para que exista una apertura con la política monetaria, de manera que las decisiones puedan ser tomadas en escenarios distintos al de la junta, como pareció insinuar el ministro, tendría que haber una reforma constitucional.

De hecho, queda la duda de si el ministro, quien según los estatutos es el llamado a presidir la junta, pueda estar ausente de las reuniones en las que se toman las decisiones.

La tensión desplazó el tema de la inflación

La tensión que se generó entre el Gobierno (el ministro de Hacienda) y la Junta Directiva del Banco de la República, el día de la reunión decisoria sobre tasas de interés, se llevó el foco. El tema central, que es el de la política monetaria para controlar la inflación, que está fuera de la meta, pareció pasar a un segundo plano.

En el comunicado leído por Villar, con la decisión de la mayoría de la junta, explican que analizaron el panorama y vieron que “las expectativas de inflación total continúan elevadas, aunque muestran un descenso marginal. En el caso de los analistas, para fin de 2026 se redujeron en la mediana de la muestra de 6,4 % a 6,3 % entre las encuestas de enero y marzo, mientras que para fin de 2027 se mantienen en 4,8 %. Las expectativas de inflación a diferentes plazos implícitas en el mercado de deuda mostraron ligeras reducciones en marzo, pero permanecen cercanas al 7 %”, sostuvo.