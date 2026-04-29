Cambio en Qbano: sale su gerente tras siete años de expansión y consolidación

El grupo empresarial FSQ Group, dueño de las marcas Qbano y PizzaManía, anunció la salida de su gerente general, María del Pilar Amorocho, luego de siete años al frente de la compañía, en un movimiento que marca un cambio en la dirección de una de las cadenas de comida rápida con mayor presencia en el país.

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Según la compañía, durante su gestión, la ejecutiva lideró un proceso de fortalecimiento de marca y expansión que permitió consolidar a Qbano dentro del competido mercado de comida rápida en Colombia, además de impulsar su crecimiento en mercados internacionales.

Este posicionamiento se dio en un entorno desafiante, marcado por cambios en los hábitos de consumo, presión inflacionaria sobre insumos y una mayor competencia en el segmento.

El anuncio se da en un momento en el que el sector de restaurantes enfrenta transformaciones importantes, con consumidores más sensibles al precio y con una mayor migración hacia canales digitales y domicilios.

En ese escenario, la estabilidad en la dirección de las compañías suele ser un factor clave para sostener el crecimiento y la estrategia de expansión.

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Aunque la empresa no detalló quién asumirá el relevo, sí destacó que la salida responde a una decisión personal de la ejecutiva de emprender una nueva etapa profesional. La Junta Directiva reconoció su papel en la consolidación de la organización y en la proyección de sus marcas a nivel nacional e internacional.

Más allá del cambio administrativo, el reto para FSQ Group será mantener el ritmo de crecimiento y adaptación en un mercado que exige eficiencia operativa, innovación en producto y capacidad de respuesta frente a un consumidor cada vez más dinámico.