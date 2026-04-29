Mario Hernández invierte US12 millones para relanzar su marca y crecer hacia 2030

La marca colombiana Mario Hernández entra en una nueva fase de transformación que va más allá de la renovación de tiendas y se concentra en un ambicioso proceso de relanzamiento de marca, acompañado de nuevas inversiones y una visión de crecimiento de largo plazo.

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Como punto de partida, la compañía renovó su tienda en el centro comercial Bulevar Niza, en Bogotá, un movimiento que marca el inicio de esta nueva etapa.

El plan, que se desplegará con fuerza en 2026, busca modernizar la operación y fortalecer su posicionamiento en el mercado local y regional. Incluye una evolución integral del negocio: desde nuevos formatos de tiendas más experienciales, hasta la construcción de ecosistemas digitales que impulsen la omnicanalidad y la relación directa con el consumidor.

A esto se suma la finalización de un nuevo centro de distribución, que permitirá duplicar su capacidad logística e incorporar tecnologías avanzadas, incluidas iniciativas vinculadas a inteligencia artificial para mejorar la eficiencia operativa.

En línea con esta estrategia, la empresa ejecutará una inversión cercana a los US$12 millones durante 2026, dirigida a fortalecer sus capacidades productivas, comerciales y digitales.

El objetivo es duplicar el tamaño de la operación y la facturación hacia 2030, consolidándose como un referente del diseño colombiano con proyección internacional.

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El relanzamiento también contempla una transformación del portafolio, con mayor énfasis en diseño, innovación y nuevas líneas de producto, así como una reconceptualización de la experiencia de marca.

Este giro estratégico se da en un contexto retador para el consumo, pero en el que la compañía mantiene su apuesta por Colombia como eje de crecimiento, con foco en inversión, talento local y generación de valor en el largo plazo.