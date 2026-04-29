Mercado de ‘vending’ en Colombia registra crecimiento y adopción en nuevos sectores

El mercado de vending en Colombia registra un crecimiento cercano al 30% anual. En América Latina, el aumento fue de 22 % en 2023, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. El desarrollo de centros comerciales y la urbanización favorecen su adopción.

En este escenario, D’Luchi implementó máquinas vending para distribución de productos de belleza en puntos de alto tráfico. Las primeras están en Fabricato, Bello y Los Molinos, Medellín.

La iniciativa integra canales automatizados en el sector de cosméticos. El mercado de vending podría crecer 30% anual durante los próximos cinco años en el país.

Según la Asociación Colombiana de Industriales del Plástico, el 70% de consumidores en Colombia prefiere empaques biodegradables. La empresa usa este tipo de empaques e ingredientes naturales de origen nacional.

Luisa Chimá, fundadora, señaló: “Este modelo de negocio nos permite conectar de manera directa con nuestros clientes en lugares de alto tránsito, brindándoles productos de calidad y una experiencia de compra rápida y autónoma. Estamos convencidos de que esta será una de las iniciativas más disruptivas en el sector de la belleza en Colombia”.

El sector de belleza en Colombia facturó 2,1 mil millones de dólares en 2023, según la Cámara de Comercio de Bogotá. La empresa proyecta más de 10 puntos de vending en 2025.

La incorporación de máquinas automáticas se enmarca en la evolución del consumo en Colombia, con énfasis en accesibilidad y sostenibilidad en la distribución de productos.

El modelo de vending se incorpora como canal adicional de distribución en el país y se asocia a la expansión de redes comerciales en ciudades principales.