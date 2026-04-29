Colombia se mueve en moto, pero sin seguro: el 97 % está desprotegido

El crecimiento del parque motociclista en Colombia sigue marcando la dinámica de la movilidad, pero también deja en evidencia una brecha crítica en protección.

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Hoy circulan cerca de 13 millones de motocicletas, equivalentes al 63 % del parque automotor, lo que representa una proporción de 1,7 motos por cada carro en el país.

Este auge se ha acelerado en los últimos años. Solo en 2025 se matricularon más de 1,1 millones de motos nuevas, con un crecimiento cercano al 35 % frente a 2024, lo que confirma una expansión sostenida del sector. Sin embargo, este aumento también viene acompañado de mayores riesgos en la vía.

Las cifras de siniestralidad reflejan esa presión. En Bogotá, por ejemplo, se registraron más de 12.000 accidentes en 2024, con 565 fallecidos, de los cuales el 47,3 % eran motociclistas.

A nivel nacional, las muertes de motociclistas crecieron cerca de un 9 % en 2025, superando el ritmo general de la siniestralidad vial.

A pesar de este escenario, el nivel de aseguramiento sigue siendo bajo. Apenas el 2,9 % de las motos cuenta con seguro voluntario, mientras que cerca del 60 % circula sin SOAT vigente, lo que amplía la exposición financiera de los conductores ante accidentes.

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Esta combinación (más motos, mayor siniestralidad y baja cobertura) no solo impacta a los usuarios, sino también al sistema económico. Los accidentes generan costos directos en salud, pérdidas patrimoniales para los hogares y presiones sobre el sistema asegurador.

En un país donde la motocicleta se consolidó como el principal medio de transporte para millones de personas, el desafío ya no es solo de movilidad o seguridad vial. También pasa por cerrar la brecha de protección y mitigar el impacto económico que implica una alta exposición al riesgo sin respaldo financiero.