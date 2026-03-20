Segunda Copa Mario Hernández de Golf: la historia que sirve para inspirar a quienes alguna vez les han dicho que ‘no’

Hasta el 22 de marzo se desarrollará en el Carmel Club de Bogotá la Segunda Copa Mario Hernández de Golf, certamen que reúne a 400 deportistas aficionados y profesionales y en el que se espera que participen unos 1.500 espectadores.

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De izq. a der.: Jesús Amaya, golfista; Lorenzo Hernández, director creativo de Mario Hernández; y Camilo Camelo, director de Marketing de Deepal, firma aliada del torneo. Foto: Deepal / API

“Desde su creación, este torneo que hoy es la Copa Mario Hernández ha reunido a grandes referentes del golf nacional e internacional como Manuel Villegas, hermano del reconocido Camilo Villegas, Ricardo ‘Pipo’ Celia y Nicolás Echavarría, así como otras figuras que han marcado la historia reciente del golf en Colombia. Este año nos honra contar nuevamente con talentos de alto nivel. Para nosotros, más que un torneo, esta Copa es la consolidación de nuestro compromiso con el deporte”, señaló el empresario Mario Hernández.

Por su parte, Lorenzo Hernandez, director creativo de Mario Hernández, profundizó un poco más sobre la historia que hay detrás de este evento, y señaló que sirve de inspiración para las personas que, como su padre, decidieron superar un ‘no’, para buscar una forma de superar las adversidades.

“Esta historia nace en los finales de los 80s. Don Mario (Hernández) se enamoró del deporte y quería entrar a jugar en los clubes principales de Bogotá y le negaron la entrada a todos. No tenía un apellido de prestigio, entonces le negaron la entrada a todos. Yo creo que eso es una historia que sirve de inspiración porque no se quedó con un ‘no’, sino que lo que hizo es que reunió un grupo de amigos empresarios y fundaron un club propio", dijo Lorenzo Hernández.

Lorenzo Hernández, director creativo de Mario Hernández. Foto: Deepal / API

Sobre la forma como el deporte sirve de punto de encuentro, Hernández indicó que es clave este apoyar actividades que le permitan a los colombianos alejarse de otras dinámicas.

“Creo que nosotros los seres humanos necesitamos el deporte para para ser felices, para sentirnos bien. Y creo que en Colombia, lastimosamente, estamos muy acostumbrados a aplaudir las victorias, pero no estamos para las derrotas, entonces, nosotros no es que nos vayamos a meter en todos los deportes porque de pronto no tiene tanto sentido como marca, pero sí estaremos mucho más de lleno en el golf apoyando a los atletas que están ahí en el deporte”, agregó el joven empresario.

De igual forma, Camilo Camelo, director de Marketing de Deepal, marca de vehículos aliada del certamen, destacó la forma como el deporte suma a la construcción de espacios que ayudan a promover el desarrollo económico del país.

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De izq. a der.: Lorenzo Hernández, director creativo de Mario Hernández; Jesús Amaya, golfista; y Camilo Camelo, director de Marketing de Deepal, firma aliada del torneo. Foto: Deepal / API

“Para nosotros es muy importante, sobre todo, estar en ese segmento premium, tanto de golf como esta alianza con Mario Hernández, que es una marca con tradición, con estatus y pues bueno, nuestro posicionamiento ha sido en ese segmento. Sabemos que el deporte no solamente es un estilo de vida, sino un tema de salud, esto es muy importante y sigue siendo una bandera para nuestra marca”, concluyó Camelo.