María José Marín se convierte en la primera latinoamericana en ganar el Augusta National Women’s Amateur

El golf en Colombia está de fiesta gracias a María José Marín que, con apenas 19 años de edad, ya dejó por todo lo alto su nombre y se coronó campeona del Augusta National Women’s Amateur.

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Con esta victoria, la colombiana se convirtió en la primera latinoamericana en quedarse con este torneo, por lo que será recordada por mucho tiempo y ya la comienzan a ver como una de las grandes promesas para los próximos años.

Marín tenía un poco de presión encima, era su quinta participación en esta competición y, además, llegó tras haberse impuesto el año anterior en el Women’s Amateur Latin America (Wala).

No la tenía para nada fácil, detrás de ella venía la española Andrea Revuelta. Sin embargo, la colombiana sacó todo su talento y se coronó con 202 golpes, 14 bajo par y cuatro de ventaja.

Las dos primeras rondas del torneo se jugaron en el Champions Retreat Golf Club. En la primera jornada, María José, quien nació en México pero se crió en Cali, fue líder con 65 golpes y al día siguiente no bajó su nivel: hizo 69.

Con este gran desempeño, llegó al Augusta National en la segunda casilla, pero con el sueño intacto de conseguir el triunfo. Antes de la última ronda, Marín habló y se mostró muy confiada.

“Voy a tomar todas las experiencias de la NCAA para usarlas acá, aferrándome al plan de juego que planeamos, con mucha calma y siendo paciente e intentando aprovechar las oportunidades que el campo me dé para birdie, sin que eso signifique que los pares estén mal, pues conseguir pares acá es bastante bueno”, dijo.

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El plan fue casi perfecto durante la primera parte: pasó por los primeros nueve con tres bajo par, con birdies en el 2, 5, 7 y 9, y un bogey en el 3.

Marín tuvo un pequeño percance en el 15, se pasó del green y acabó con bogey, pero rápidamente se recuperó en el 16.

Esto, sumado a los errores que cometió la estadounidense Asterisk Talley, quien era líder al comienzo de la ronda, le permitió a la caleña quedarse con el torneo y ser la primera latinoamericana campeona del Augusta National Women’s Amateur.