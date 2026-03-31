Revelan más detalles del arresto de Tiger Woods: distracción, causa del choque y la medicación que le hallaron

Tiger Woods vivió, en días pasados, un accidente de tránsito que lo dejó nuevamente en el ojo el huracán en Estados Unidos y el mundo entero.

La superestrella del golf fue arrestado y acusado de conducir bajo los efectos de sustancias tras verse involucrado en un accidente de tráfico en Florida el viernes, aunque posteriormente fue liberado, informaron las autoridades.

Esta fotografía, proporcionada por la Oficina del Sheriff del Condado de Martin, muestra el vehículo volcado en un accidente en el que se vio involucrado Tiger Woods en Jupiter Island, Florida, el viernes 27 de marzo de 2026. Foto: AP

Woods, que no resultó herido en el choque, fue detenido después de que el vehículo que conducía golpeara una camioneta con un remolque y volcara sobre la puerta del conductor.

Fuerte accidente de Bearman en la Fórmula 1 abre un mar de críticas a las nuevas reglas y motores

Detalles precisos del accidente

The Athletic, portal norteamericano, con información a mano de lo sucedido, dio a conocer parte de los reportes oficiales del suceso que vivió el golfista.

En su portal web, el medio dio a conocer el parte dado por la Oficina del Sheriff del Condado de Martin. Según estos: “los agentes describen el estado “letárgico” de Woods en el momento del accidente".

Esta foto proporcionada por la oficina policial del condado de Martin muestra a Tiger Woods, tras su arresto el viernes 27 de marzo de 2026 (Martin County Sheriff's Office via AP) Foto: AP

Adicional a esto, tuvieron en cuenta un dato no menor relacionado con una medicación: “Informan que el golfista tenía dos pastillas de hidrocodona en el bolsillo”.

La agente Tatiana Levenar también dio su testimonio, en el cual describió cómo estaba Tiger al ser consultado por lo ocurrido: “Woods sudaba profusamente mientras era interrogado en el asiento trasero de un vehículo con aire acondicionado”.

“Woods declaró que conducía desde su residencia en Jupiter, Florida, y que no se percató de que el vehículo que iba delante había disminuido la velocidad porque estaba mirando su teléfono móvil”, añadió Levenar en su testimonio adicional.

Florida le apuesta al turismo de colombianos de cara al Mundial 2026; estos son los mejores planes y lugares para visitar

Además de eso, se supo que Woods no parecía coordinar de manera correcta sus movimientos: “eran letárgicos y lentos”, decía el informe. “Mientras caminaba, observé que Woods cojeaba y tropezaba hacia la derecha…“.

“Le pregunté a Woods si podía realizar tareas como caminar y levantar la pierna, y Woods me respondió que cojeaba y que se le agarrotaba el tobillo al caminar”, completaron en las declaraciones.

Antecedentes de Woods

Woods ya sufrió un grave accidente automovilístico en California, en 2021, que le dejó graves secuelas en la pierna derecha.

El ganador de 15 torneos de Grand Slam, que necesitó de varias cirugías, reconoció después que estuvo cerca de que le amputaran la pierna.

Tiger Woods se ha visto inmerso en otras situaciones con la ley a lo largo de los últimos años. Foto: Getty Images

Woods regresó al circuito en el Masters de Augusta de 2022, donde terminó en el puesto 47 a pesar de tener dificultades para recorrer a pie el campo.

En las últimas semanas, Woods trabajaba para regresar de nuevo a la competición tras una rotura del tendón de Aquiles sufrida en marzo pasado y una operación de espalda en octubre.

Esta misma semana reapareció en las finales de TGL, una competición bajo techo de golf virtual, y no descartaba tomar la salida en el Masters, que se disputa en abril.

En 2017, Woods también se vio involucrado en un incidente de tráfico en el que fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

*Con información de AFP.