Definido el calendario del PGA Tour 2026: ¿cuándo inicia el circuito de golf más importante del mundo?

Los aficionados del deporte blanco vivirán desde enero hasta agosto la competencia más importante

Camilo Eduardo Velásquez

9 de enero de 2026, 8:06 p. m.
Logo del PGA Tour
Logo del PGA Tour Foto: Getty

La temporada actual del PGA Tour comenzará la próxima semana con el Sony Open en Hawái, del 15 al 18 de enero y se competirá en el Waiʻalae Country Club.

El número uno del mundo, Scottie Scheffler, iniciará su temporada 2026 la segunda semana del circuito, en el torneo The American Express, desde La Quinta, California.

No solo es el mundial de fútbol: Estados Unidos será sede de los eventos deportivos más importantes de 2026

Dos torneos en México, paradas en Japón y Bermudas se destacan en el calendario de otoño de ocho competencias del PGA Tour de Estados Unidos, anunciado este viernes, 9 de enero.

El torneo clave del circuito, es el tradicional PGA Championship, que inicia el 14 de mayo y finalizará el 17 de ese mismo mes, se jugará en Aronimink Golf Club y las principales figuras para este año son, Scottie Scheffler, Jon Rahm, Viktor Hovland y Cameron Young.

Ahora sí es oficial: Barcelona confirmó su primer fichaje para 2026 y es un regreso soñado

Zarpazo de Senegal en Copa de África: pasó a ‘semis’ y se mide con Egipto o Costa de Marfil por el título

Figura de la Selección Colombia confesó su deseo de comprar histórico club del FPC: “Es mi sueño”

Néiser Villarreal sufre su primer golpe de realidad en Cruzeiro: anuncio oficial lo perjudica

Alboroto en la Copa de África: decisión polémica con el juez del Camerún vs. Marruecos detona lío

Así reaccionó Pep Guardiola al rumor que incluye a Jhon Lucumí: esta fue su respuesta

América festeja: negocio de Marino Hinestroza entre Nacional y Boca Juniors le dejó un platal

Trump revela cuál es su sueño, al ser entrevistado por su propia nieta mientras jugaban golf

Llega el Primer Torneo de Golf SEMANA

Jon Rahm se desploma y un desconocido lidera: caos y sorpresas en el Abierto de Estados Unidos

Fotos de la semana 11 abril
Scottie Scheffler golpea desde el búnker en el green de práctica durante una ronda de práctica en el torneo de golf Masters, el martes 8 de abril de 2025, en Augusta, Georgia. Foto: AP
Llega el Primer Torneo de Golf SEMANA

Torneos después del Tour Championship

Los torneos, que se disputarán después del Tour Championship, están orientados a los jugadores que buscan asegurar o mejorar su lugar en el circuito de la próxima temporada.

El calendario de la FedEx Cup Fall también incluye la decimosexta edición de la Copa Presidentes, que se enfrentará a Estados Unidos con el equipo Internacional (no europeo) del 24 al 27 de septiembre en el Medinah Country Club, cerca de Chicago.

“Los aficionados pueden esperar historias muy atractivas a lo largo del FedEx Cup Fall, mientras los jugadores intentan asegurar o mejorar su estatus para la siguiente temporada”, señaló Tyler Dennis, jefe de competiciones del PGA Tour.

FedEx Cup Fall Foto: GETTY

El Abierto de México, que se disputará del 29 de octubre al 1 de noviembre en Vallarta, pasará del calendario de primavera al de otoño y será seguido por el World Wide Technology Championship, del 5 al 8 de noviembre, en El Cardonal at Diamante, en Los Cabos, un campo diseñado por Tiger Woods.

El cierre de la campaña incluye el estreno del Good Good Championship, del 11 al 15 de noviembre en Austin, Texas, y el RSM Classic, del 19 al 22 de noviembre en el Sea Island Golf Club de St. Simons Island, Georgia.

Con información de AFP*

