Definido el calendario del PGA Tour 2026: ¿cuándo inicia el circuito de golf más importante del mundo?

La temporada actual del PGA Tour comenzará la próxima semana con el Sony Open en Hawái, del 15 al 18 de enero y se competirá en el Waiʻalae Country Club.

El número uno del mundo, Scottie Scheffler, iniciará su temporada 2026 la segunda semana del circuito, en el torneo The American Express, desde La Quinta, California.

Dos torneos en México, paradas en Japón y Bermudas se destacan en el calendario de otoño de ocho competencias del PGA Tour de Estados Unidos, anunciado este viernes, 9 de enero.

El torneo clave del circuito, es el tradicional PGA Championship, que inicia el 14 de mayo y finalizará el 17 de ese mismo mes, se jugará en Aronimink Golf Club y las principales figuras para este año son, Scottie Scheffler, Jon Rahm, Viktor Hovland y Cameron Young.

Torneos después del Tour Championship

Los torneos, que se disputarán después del Tour Championship, están orientados a los jugadores que buscan asegurar o mejorar su lugar en el circuito de la próxima temporada.

El calendario de la FedEx Cup Fall también incluye la decimosexta edición de la Copa Presidentes, que se enfrentará a Estados Unidos con el equipo Internacional (no europeo) del 24 al 27 de septiembre en el Medinah Country Club, cerca de Chicago.

“Los aficionados pueden esperar historias muy atractivas a lo largo del FedEx Cup Fall, mientras los jugadores intentan asegurar o mejorar su estatus para la siguiente temporada”, señaló Tyler Dennis, jefe de competiciones del PGA Tour.

El Abierto de México, que se disputará del 29 de octubre al 1 de noviembre en Vallarta, pasará del calendario de primavera al de otoño y será seguido por el World Wide Technology Championship, del 5 al 8 de noviembre, en El Cardonal at Diamante, en Los Cabos, un campo diseñado por Tiger Woods.

El cierre de la campaña incluye el estreno del Good Good Championship, del 11 al 15 de noviembre en Austin, Texas, y el RSM Classic, del 19 al 22 de noviembre en el Sea Island Golf Club de St. Simons Island, Georgia.

