Llega el Primer Torneo de Golf SEMANA

El Primer Torneo de Golf SEMANA se jugará en modalidad scramble por parejas libres sistema carrusel, el próximo 3 de octubre en el Club El Rincón. Se premiará el 1°, 2° y 3° score gross y 1°, 2° y 3° score neto.

La jornada incluirá almuerzo y ceremonia de premiación, creando un espacio ideal para el deporte y la integración.

El evento cuenta con el respaldo de importantes aliados como Heel, Aviatur Andorra, LATAM, Conconcreto, Ban100, Constructora Jiménez, Glauser y Meraki, que se unieron para darle vida a esta experiencia única.

El Primer Torneo de Golf SEMANA no solo será una competencia, sino un espacio de networking, integración y dispersión para todos los asistentes.