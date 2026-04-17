Sitionuevo y Concepción vuelven a las urnas: por primera vez habrá identificación biométrica

Las elecciones atípicas en Sitionuevo y Concepción se anunciaron luego de que el Consejo de Estado anulara los resultados de 2023. Las decisiones dejaron sin efecto los mandatos de los alcaldes elegidos y obligaron a repetir los comicios para completar el periodo 2024-2027.

En Sitionuevo, la nulidad de la elección de Alfredo Navarro Manga quedó en firme el 22 de enero de 2026. La decisión confirmó que el entonces alcalde incurrió en doble militancia. Un mes después, el 23 de febrero, fue designada como alcaldesa encargada Lucía López Trillos, secretaria de Gobierno.

En Concepción, el Consejo de Estado también dejó sin efectos la elección de Eduar Abril Borrero por la misma causa. Tras su salida, el municipio quedó bajo administración encargada. Actualmente, el cargo lo ocupa Juan José Otero Fajardo, quien se posesionó el 16 de marzo.

En Sitionuevo, seis candidatos aparecen en la tarjeta: Joaquín Antonio Rosales Molina, del Partido Liberal; Karen Judith Gutiérrez Garizabalo, del Partido de la U; Néstor Julio Cárdenas Hernández, del partido En Marcha; Alfredo Antonio Navarro Manga, del Partido Conservador; Ramiro Antonio Gutiérrez Gutiérrez, de Colombia Renaciente; y Rivaldo Rosales Manga, del Partido Demócrata Colombiano.

La disputa se concentra principalmente en Karen Gutiérrez y Alfredo Navarro Manga, quienes ya se enfrentaron en los comicios de 2023. El caso de Navarro dio origen a esta nueva elección, luego de que se comprobara que apoyó candidaturas distintas a las de su partido durante la campaña.

En Concepción, solo dos candidatos compiten por la Alcaldía: Édgar Ortiz Hernández, del Centro Democrático, y Eduar Abril Borrero, quien busca volver al cargo tras la victoria en 2023.

La Registraduría anunció el despliegue electoral para el domingo

La logística electoral ya está definida. El delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, explicó que en Sitionuevo funcionarán 59 mesas en cinco puestos de votación y que se implementará biometría en la cabecera municipal.

En Concepción se instalarán 18 mesas en siete puestos, donde también se aplicará autenticación biométrica. El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a participar y aseguró que existen garantías para la jornada.

Este domingo se medirá el respaldo electoral de los candidatos en escenarios marcados por decisiones judiciales recientes y por la repetición de procesos que ya habían sido definidos en las urnas.