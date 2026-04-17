Cundinamarca, el departamento con menor pobreza multidimensional de Colombia

Cundinamarca es el departamento con menor pobreza multidimensional de Colombia. Según el más reciente boletín técnico del DANE, en 2025 registró una cifra del 4,1% que significa una disminución de 3,3 puntos porcentuales con respecto a 2024. Se trata de una de las cifras más bajas de los últimos años, que se traduce en que 113.000 personas superaron la condición de pobreza y hoy gozan de una mejor calidad de vida.

“Este es el resultado de trabajar con enfoque social, con datos, inversiones en infraestructura, movilidad, seguridad y con herramientas como la Mesa de Equidad y el Marco de Lucha contra la Pobreza, que nos han permitido llegar a quienes más lo necesitan”, declaró Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca.

La pobreza multidimensional no se mide solo por los ingresos de las familias sino por cómo están viviendo. Este indicador establece si hay acceso a salud, educación, empleo digno, vivienda y servicios básicos. Así que el resultado que obtuvo el departamento significa que se están garantizando oportunidades para vivir mejor.

En las zonas rurales y los centros poblados también hay resultados destacados en acceso a salud, saneamiento básico, asistencia escolar y formalidad laboral. Hoy el departamento ocupa el primer lugar en estos indicadores, un avance importante en el cierre de brechas históricas gracias a una articulación más efectiva entre lo urbano y lo rural y al impacto de las políticas públicas.

Otro de los aspectos en los que el departamento mejoró significativamente con respecto a 2024 según el DANE fueron: trabajo informal (-3,0), bajo logro educativo (-2,9), rezago escolar (-2,2) y analfabetismo (-1,5). Sin embargo, aumentaron ligeramente las barreras de acceso a servicios de salud, 0,2 puntos porcentuales con respecto a 2024. Estos indicadores, sin embargo, en comparación con otros departamentos por ahora no representan un signo de alarma.

En esta gráfica se puede ver el comportamiento de la pobreza multidimensional en el departamento de Cundinamarca desde 2018. Foto: DANE

El departamento con mayor pobreza multidimensional es Vichada, con el 55,2% de la población en esta situación. No obstante, es también la región donde más disminuyó la pobreza con respecto a 2024, con una caída de 15 puntos porcentuales.