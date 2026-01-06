No solo es el mundial de fútbol: Estados Unidos será sede de los eventos deportivos más importantes de 2026

Estados Unidos no solamente es potencia mundial económica, desde lo deportivo también busca ser protagonista y no será la excepción en este 2026. En junio los ojos del mundo se colocarán en territorio norteamericano, cuando junto con México y Canadá reciban las 48 selecciones que participarán en el evento futbolístico más importante del año, la Copa Mundial de la Fifa.

Estados Unidos, además de albergar el mundial de fútbol, tendrá eventos multideportivos: atletismo, fútbol americano, automovilismo, tenis, lucha libre y baloncesto tendrán finales importantes.

World Athletics Cross Country Championships (atletismo)

10 de enero

Florida

Se reúnen los mejores corredores a larga distancia de todo el mundo, participan más de 500 atletas en más de 60 países y se correrán 5 carreras diferentes, individuales de 10 KM para hombres y para mujeres; juveniles SUB20 de 8 KM y 6 KM, y, por último mixtos 4 x 2 KM en donde los hombres y las mujeres corren en equipos

UFC 324 (artes marciales mixtas)

24 de enero

Las Vegas

El T-Mobile Arena será sede del primer combate grande del año, allí debutará este año la UFC con su nuevo canal patrocinador, Paramount +. El combate principal está comandado por Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett.

Super Bowl LX (NFL, fútbol americano)

8 de febrero

California

El partido más importante de fútbol americano tendrá la gran final en el Levi´s Stadium, con los campeones de la conferencia AFC y NFC de la NFL. El show de entre tiempo tendrá al artista Bad Bunny y será producido por Apple Music y Roc Nation, se espera la presencia de más artistas destacados, entre los que se encuentra cuota latina.

NBA All Stars (Baloncesto)

13 - 15 de febrero

Las Vegas

Será la primera vez que se jugará EE. UU. vs. el resto del mundo, porque jugarán los mejores jugadores estadounidenses de la NBA contra los mejores jugadores extranjeros de esta competencia, se esperan los tres mejores partidos de la temporada de baloncesto en Estados Unidos.

Másters 1.000 de Miami (Tenis)

15 - 29 de marzo

Miami

Desde el Hard Rock Stadium, se presentará al mundo el torneo de gran categoría profesional de Tenis avalado por el ATP máster 1.000 (hombres) y el WTA 1.000 (mujeres). Estos partidos otorgan muchos puntos a los ganadores porque se enfrentan los mejores tenistas del mundo.

Gran premio de Miami Fórmula 1 (automovilismo)

3 de mayo

Miami

La Fórmula 1 pasa por Estados Unidos y se correrá al rededor del Hard Rock Stadium, dejando enfrentamientos y una carrera principal el 3 de mayo de 2026. En esta oportunidad se disfrutarán los mejores corredores del mundo.

Finales de NBA

14 de abril - 22 de junio

Estados Unidos

Los play-in se jugarán entre el 14 y el 7 de abril y participan los 4 equipos que están entre la posición 7 y 10 de las dos conferencias (Este u Oeste). Los 4 equipos que clasifican de los play-in, se unen con los otros 12 clasificados (6 de cada conferencia) en la ronda de playoffs que inicia el 18 de abril.

UFC White House Card

14 de junio

Washington

A las afueras de la casa del presidente de Estados Unidos, se juega en celebración del día de la independencia, este será un evento sin precedentes, será la primera competencia a las afueras de la casa blanca.

Masters 1.000 de Cincinnati (tenis)

11 - 23 de agosto

Cincinnati, Ohio

Es parte de la preparación a los US Open, reúne a los mejores tenistas del mundo, los que están más arriba en el ranking global. Para este ranking, los deportistas sumarán más puntos de lo normal.

Gran Premio de EE. UU. Fórmula 1 (automovilismo)

25 de octubre

Austin, Texas

El año deportivo en Estados Unidos finaliza con el regreso de la Fórmula 1, luego de su paso por Miami y darle la vuelta al mundo, vuelve a Norteamérica. Es el último gran evento, sin embargo, las ligas locales siguen en fútbol, fútbol americano y baloncesto.