Deportes

No solo es el mundial de fútbol: Estados Unidos será sede de los eventos deportivos más importantes de 2026

Imperdibles competencias se disputarán desde enero hasta diciembre; los ojos del mundo estarán en Norteamérica.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Semana
6 de enero de 2026, 4:46 p. m.
Lucha libre, fútbol americano, tenis, automovilismo y baloncesto, entre los destacados eventos de 2026.
Lucha libre, fútbol americano, tenis, automovilismo y baloncesto, entre los destacados eventos de 2026. Foto: Composición SEMANA / getty

Estados Unidos no solamente es potencia mundial económica, desde lo deportivo también busca ser protagonista y no será la excepción en este 2026. En junio los ojos del mundo se colocarán en territorio norteamericano, cuando junto con México y Canadá reciban las 48 selecciones que participarán en el evento futbolístico más importante del año, la Copa Mundial de la Fifa.

Estados Unidos, además de albergar el mundial de fútbol, tendrá eventos multideportivos: atletismo, fútbol americano, automovilismo, tenis, lucha libre y baloncesto tendrán finales importantes.

Estos son los equipos deportivos más valiosos del mundo: NFL derrota completamente a todos los deportes

World Athletics Cross Country Championships (atletismo)

  • 10 de enero
  • Florida

Se reúnen los mejores corredores a larga distancia de todo el mundo, participan más de 500 atletas en más de 60 países y se correrán 5 carreras diferentes, individuales de 10 KM para hombres y para mujeres; juveniles SUB20 de 8 KM y 6 KM, y, por último mixtos 4 x 2 KM en donde los hombres y las mujeres corren en equipos

UFC 324 (artes marciales mixtas)

  • 24 de enero
  • Las Vegas

El T-Mobile Arena será sede del primer combate grande del año, allí debutará este año la UFC con su nuevo canal patrocinador, Paramount +. El combate principal está comandado por Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett.

Deportes

Última hora de la llegada de Luis Fernando Muriel a Junior: revelan movida para que se dé el fichaje

Deportes

Se sacó a seis: la magistral jugada de Luis Díaz en su primer partido del año con el Bayern Múnich

Deportes

Enamorado no es el único: Junior vendió otro jugador a Brasil y se va por 2 millones de dólares

Deportes

Goleador que se debate entre América y Deportivo Cali dejó claro su deseo: “Es todo”

Ciclismo

Nairo Quintana no se quedó callado: aclaró preocupante noticia que salió en la prensa española

Deportes

No todo es alegría para Luis Díaz: confirman mala noticia que retumba en el Bayern y en Colombia

Vehículos

Los nuevos carros de la Fórmula 1: los cambios extremos que tendrán los monoplazas; prometen más emoción y potencia para 2026

Noticias Estados Unidos

Estas fueron las palabras de Cilia Flores a Nicolás Maduro minutos antes de su captura

Noticias Estados Unidos

Gripa en niveles críticos: Nueva York registra un récord histórico de hospitalizaciones en una sola semana

Noticias Estados Unidos

Los niños pagan: Donald Trump recorta presupuesto a estados demócratas para este 2026, año de elecciones gubernamentales

Super Bowl LX (NFL, fútbol americano)

  • 8 de febrero
  • California

El partido más importante de fútbol americano tendrá la gran final en el Levi´s Stadium, con los campeones de la conferencia AFC y NFC de la NFL. El show de entre tiempo tendrá al artista Bad Bunny y será producido por Apple Music y Roc Nation, se espera la presencia de más artistas destacados, entre los que se encuentra cuota latina.

NBA All Stars (Baloncesto)

  • 13 - 15 de febrero
  • Las Vegas

Será la primera vez que se jugará EE. UU. vs. el resto del mundo, porque jugarán los mejores jugadores estadounidenses de la NBA contra los mejores jugadores extranjeros de esta competencia, se esperan los tres mejores partidos de la temporada de baloncesto en Estados Unidos.

Luka Dončić lidera votaciones del NBA All-Stars 2026, ¿quién lo acompañará?, así se jugará el nuevo formato EE. UU. vs. Mundo

Másters 1.000 de Miami (Tenis)

  • 15 - 29 de marzo
  • Miami

Desde el Hard Rock Stadium, se presentará al mundo el torneo de gran categoría profesional de Tenis avalado por el ATP máster 1.000 (hombres) y el WTA 1.000 (mujeres). Estos partidos otorgan muchos puntos a los ganadores porque se enfrentan los mejores tenistas del mundo.

Gran premio de Miami Fórmula 1 (automovilismo)

  • 3 de mayo
  • Miami

La Fórmula 1 pasa por Estados Unidos y se correrá al rededor del Hard Rock Stadium, dejando enfrentamientos y una carrera principal el 3 de mayo de 2026. En esta oportunidad se disfrutarán los mejores corredores del mundo.

Finales de NBA

  • 14 de abril - 22 de junio
  • Estados Unidos

Los play-in se jugarán entre el 14 y el 7 de abril y participan los 4 equipos que están entre la posición 7 y 10 de las dos conferencias (Este u Oeste). Los 4 equipos que clasifican de los play-in, se unen con los otros 12 clasificados (6 de cada conferencia) en la ronda de playoffs que inicia el 18 de abril.

UFC White House Card

  • 14 de junio
  • Washington

A las afueras de la casa del presidente de Estados Unidos, se juega en celebración del día de la independencia, este será un evento sin precedentes, será la primera competencia a las afueras de la casa blanca.

Masters 1.000 de Cincinnati (tenis)

  • 11 - 23 de agosto
  • Cincinnati, Ohio

Es parte de la preparación a los US Open, reúne a los mejores tenistas del mundo, los que están más arriba en el ranking global. Para este ranking, los deportistas sumarán más puntos de lo normal.

Gran Premio de EE. UU. Fórmula 1 (automovilismo)

  • 25 de octubre
  • Austin, Texas

El año deportivo en Estados Unidos finaliza con el regreso de la Fórmula 1, luego de su paso por Miami y darle la vuelta al mundo, vuelve a Norteamérica. Es el último gran evento, sin embargo, las ligas locales siguen en fútbol, fútbol americano y baloncesto.

Más de Deportes

Deportes USA

No solo es el mundial de fútbol: Estados Unidos será sede de los eventos deportivos más importantes de 2026

Luis Fernando Muriel da pasos lentos hacia su vinculación con Junior de Barranquilla

Última hora de la llegada de Luis Fernando Muriel a Junior: revelan movida para que se dé el fichaje

Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich

Se sacó a seis: la magistral jugada de Luis Díaz en su primer partido del año con el Bayern Múnich

Al Junior de Barranquilla le salió rentable su título en la Liga BetPlay 2025-II

Enamorado no es el único: Junior vendió otro jugador a Brasil y se va por 2 millones de dólares

América y Deportivo Cali irían por el mismo delantero para sumarlo en 2026

Goleador que se debate entre América y Deportivo Cali dejó claro su deseo: “Es todo”

Movistar Team's Colombian rider Nairo Quintana looks on during the teams presentation of the 11th stage of the 108th Giro d'Italia cycling race of 186kms from Viareggio to Castelnovo ne' Monti on May 21, 2025. (Photo by Luca Bettini / AFP)

Nairo Quintana no se quedó callado: aclaró preocupante noticia que salió en la prensa española

Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich alemán y la Selección Colombia

No todo es alegría para Luis Díaz: confirman mala noticia que retumba en el Bayern y en Colombia

El piloto británico de McLaren, Lando Norris (derecha), y el piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (izquierda), compiten durante el Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas, en el circuito de Las Vegas Strip, en Las Vegas, Nevada, el 22 de noviembre de 2025. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)

Los nuevos carros de la Fórmula 1: los cambios extremos que tendrán los monoplazas; prometen más emoción y potencia para 2026

Sebastián Villa abrió la puerta para jugar en River Plate.

Sebastián Villa se pronunció sobre su llegada a River Plate: envió mensaje a Marcelo Gallardo

Gabigol fue presentado oficialmente como nuevo fichaje de Santos.

Barrista de Santos apretó a Gabigol en plena presentación oficial: video revela qué le dijo

Noticias Destacadas