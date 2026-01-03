¿Peligra el Mundial 2026? Lo que dice el reglamento Fifa tras la captura de Maduro por orden de Trump en Venezuela

Revuelo en el mundo por el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela con el único fin de capturar al dictador Nicolás Maduro. Avanzaba la madrugada en Caracas y los F-22, F-35 y F-18, más los bombarderos B-1, acapararon el espacio aéreo de la ciudad y dieron con el mandatario venezolano. De inmediato, Maduro fue llevado a suelo norteamericano.

Esta maniobra militar ha generado miles de reacciones en el mundo y muchos señalan a Estados Unidos por la intervención militar en un país ajeno, situación que la Fifa, la entidad que regula el fútbol en el planeta, cita en sus estatutos. ¿Peligra el Mundial 2026?

Los puntos de los reglamentos de la Fifa toman fuerza tras la intervención de Estados Unidos en Caracas, teniendo en cuenta que la potencia norteamericana es el principal organizador del Mundial 2026, que lidera la lista de magnos eventos que paralizarán el planeta a mediados de año.

Gianni Infantino, presidente de Fifa, le ha apostado a una renovación total del Mundial 2026. Foto: Getty Images

Hace aproximadamente un mes, Gianni Infantino, presidente de la Fifa, le entregó el ‘Premio de la Paz’ a Donald Trump en el evento de sorteo del Mundial 2026 en Washington. Semanas después, por orden del presidente norteamericano, se invadió Caracas para capturar a Nicolás Maduro. La amenaza era latente desde meses atrás cuando el USS Iwo Jima se dio cita en el mar Caribe para acelerar la inteligencia militar.

¿Peligra el Mundial 2026 en Estados Unidos?

En medio de la tensión política, la Fifa es clara en sus estatutos y que haya invadido Venezuela para capturar a Maduro, no concluiría en una sanción o que se retire su sede de Mundial, además que el evento se hará de forma conjunta con Canadá y México. Ya hay sedes establecidas y un fixture completo para la competencia.

Donald Trump y Marco Rubio monitorean operación contra Maduro en Florida. Foto: X/@WhiteHouse

En los libros reglamentarios se establecen varios principios, más que puntos claros de exclusión, como neutralidad política, prohibición de discriminación y que las federaciones actúen sin ninguna injerencia del gobierno.

Por años la Fifa actúa y sanciona a federaciones miembro asociadas, no a países ni a sus sistemas ordinarios de gobierno. La entidad interviene cuando se violan los reglamentos futbolísticos y hay consecuencias graves a las faltas. Se comprueba la falta de seguridad de las competiciones (situaciones externas al fútbol). O decisiones que tengan respaldo de la ONU.

Es decir, cuando hay decisiones externas que afecten o presionen sus intereses o eventos, Fifa actúa por medio de resoluciones, más que por puntos exactos en el reglamento, teniendo en cuenta que es una entidad reguladora, más no un tribunal de justicia. Se debe tener en cuenta que la entidad deportiva y la nación norteamericana tienen lazos fuertes comerciales y varias compañías estadounidenses son grandes patrocinadores de sus eventos.

Cuando hay intervención del gobierno en federación, incumplimiento contractual (sedes, logística, recursos, etc). O un contexto internacional que no permita la competencia, Fifa actuará. Por ejemplo, si Estados Unidos es sancionada por la ONU o suma fuertes presiones externas o se involucra en actos bélicos de confrontación, podría ser analizado por la entidad del fútbol.