Elon Musk, propietario de la red social X y uno de los hombres más ricos del mundo, reaccionó a la captura de Nicolás Maduro y le envió un mensaje al presidente Donald Trump, quien ordenó la operación.
En su propia plataforma digital, el magnate citó un mensaje de la Casa Blanca y dijo: “Felicitaciones, presidente Trump”.
“Esta es una victoria para el mundo y un mensaje claro a los dictadores malvados de todo el mundo“, añadió.
Musk también ha lanzado otros cortos mensajes celebrando lo que ocurrió en Venezuela y hasta ha reposteado publicaciones de todo tipo, que no han tardado en hacerse virales.
Congratulations, President Trump!— Elon Musk (@elonmusk) January 3, 2026
This is a win for the world and a clear message to evil dictators everywhere. https://t.co/GRI0XOxQFU