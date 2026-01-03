Confidenciales

Elon Musk reaccionó a captura de Nicolás Maduro y le envió mensaje a Donald Trump: “Victoria para el mundo”

El magnate se pronunció poco después de que se confirmara la detención de la cabeza del régimen.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
3 de enero de 2026, 6:52 p. m.
De izquierda a derecha: Nicolás Maduro, Elon Musk y Donald Trump.
De izquierda a derecha: Nicolás Maduro, Elon Musk y Donald Trump. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: AFP / Foto 3: Getty Images

Elon Musk, propietario de la red social X y uno de los hombres más ricos del mundo, reaccionó a la captura de Nicolás Maduro y le envió un mensaje al presidente Donald Trump, quien ordenó la operación.

En su propia plataforma digital, el magnate citó un mensaje de la Casa Blanca y dijo: “Felicitaciones, presidente Trump”.

Esta es una victoria para el mundo y un mensaje claro a los dictadores malvados de todo el mundo“, añadió.

Musk también ha lanzado otros cortos mensajes celebrando lo que ocurrió en Venezuela y hasta ha reposteado publicaciones de todo tipo, que no han tardado en hacerse virales.

Confidenciales

Así les respondió Gustavo Bolívar a quienes dicen que, tras la caída de Nicolás Maduro, “sigue Petro”

Confidenciales

“Faltan Cepeda, Petro y Santos”: Tomás Uribe, tras captura de Nicolás Maduro

Confidenciales

“Todos somos Venezuela”: el mensaje del ministro Antonio Sanguino tras los bombardeos de EE. UU. en Caracas

Confidenciales

Así reaccionó Gustavo Petro tras la aparición de Diosdado Cabello con la bandera que él ha usado en varios discursos

Confidenciales

Bernie Moreno, aliado del presidente de Estados Unidos, envía mensaje tras captura de Nicolás Maduro: “Trump cambió hoy el rumbo de América Latina”

Confidenciales

Expresidente Santos lanza advertencia por bombardeos de EE.UU. EN Venezuela: “la estabilidad solo es sostenible cuando se respeta el derecho internacional”

Confidenciales

Francisco Barbosa califica como “un hito para la justicia de la región” la captura de Nicolás Maduro y envía mensaje a Petro

Nación

Protestas en Bogotá a favor y en contra de la captura de Nicolás Maduro: muchos celebran y otros condenan a EE. UU.

El Debate

“Yo siento que Petro está aculillado porque sabe lo que le corre pierna arriba”

Mundo

“Se activa toda Venezuela”: Delcy Rodríguez habla en cadena nacional tras captura de Nicolás Maduro

Más de Confidenciales

Nicolás Maduro, Elon Musk y Donald Trump.

Elon Musk reaccionó a captura de Nicolás Maduro y le envió mensaje a Donald Trump: “Victoria para el mundo”

Gustavo Bolívar está interesado en que Petro logre que Maduro vuelva a la CIDH.

Así les respondió Gustavo Bolívar a quienes dicen que, tras la caída de Nicolás Maduro, “sigue Petro”

.

“Faltan Cepeda, Petro y Santos”: Tomás Uribe, tras captura de Nicolás Maduro

Salario mínimo 2026

“Todos somos Venezuela”: el mensaje del ministro Antonio Sanguino tras los bombardeos de EE. UU. en Caracas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro y Diosdado Cabello.

Así reaccionó Gustavo Petro tras la aparición de Diosdado Cabello con la bandera que él ha usado en varios discursos

Senador Bernie Moreno, presidente de Estados Unidos, Donald Trump y Nicolás Maduro.

Bernie Moreno, aliado del presidente de Estados Unidos, envía mensaje tras captura de Nicolás Maduro: “Trump cambió hoy el rumbo de América Latina”

Juan Manuel Santos

Expresidente Santos lanza advertencia por bombardeos de EE.UU. EN Venezuela: “la estabilidad solo es sostenible cuando se respeta el derecho internacional”

El exfiscal Francisco Barbosa se pronunció sobre la captura de Nicolás Maduro y se refirió al presidente Gustavo Petro.

Francisco Barbosa califica como “un hito para la justicia de la región” la captura de Nicolás Maduro y envía mensaje a Petro

.

“A Gustavo Petro que no se le olvide, Trump advirtió: es el siguiente”: Vicky Dávila le manda un mensaje al presidente colombiano

María Fernanda Cabal y Nicolás Maduro.

María Fernanda Cabal recordó que hoy, hace 36 años, Estados Unidos también capturó a un presidente de Panamá y lo llevó ante la justicia

Noticias Destacadas