Deportes

Luka Dončić lidera votaciones del NBA All-Stars 2026, ¿quién lo acompañará?, así se jugará el nuevo formato EE. UU. vs. Mundo

Cambió el formato del importante evento del baloncesto, ahora se jugarán el 13, 14 y 15 de enero de 2026.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

29 de diciembre de 2025, 10:29 p. m.
El esloveno Luka Dončić es la figura de Los Angeles Lakers
El esloveno Luka Dončić es la figura de Los Angeles Lakers Foto: Composición SEMANA / Getty

El partido NBA All-Stars es reconocido como uno de los partidos más importantes del año en el baloncesto mundial. En el 2026, se jugará este partido el domingo 15 de febrero, en Los Ángeles, California. El estadio Intuit Dome será la sede de este importante evento por primera vez en la historia.

El formato para este 2026 cambió, para este año no se jugarán los representantes del este contra los del oeste, sino que jugarán Estados Unidos vs. Mundo, es decir, los mejores jugadores de la NBA norteamericanos se enfrentarán a los mejores jugadores de la liga, internacionales (no estadounidenses).

El NBA All-Star 2026 rompe con todo lo establecido: esto es lo que se sabe

Se escogerán dos equipos con solo estadounidenses y uno de jugadores internacionales y entre ellos jugarán inicialmente 3 partidos (todos contra todos), los cuales darán dos equipos ganadores.

Cada partido durará 12 minutos y los equipos contarán al menos con 8 jugadores. Los cinco jugadores titulares de cada conferencia serán seleccionados por la afición, los jugadores y la prensa, teniéndose en cuenta sus votos de la siguiente manera:

  • Afición:50%
  • Jugadores actuales de la NBA: 25%
  • Prensa: 25%

En el caso de que no lleguen a seleccionarse 16 jugadores estadounidenses y 8 extranjeros, el representante de la NBA, Adam Silver, elegirá los faltantes, no se están teniendo en cuenta posiciones, los votantes simplemente seleccionan su favorito.

La votación la va liderando la figura de los Lakers

Luka Dončić sería el primer representante del equipo conformado por figuras internacionales. La figura de Los Angeles Lakers, lidera la votación de la conferencia oeste, mientras por la conferencia este, puntea Giannis Antetokounmpo, quien milita en Milwaukee Bucks y también participaría en el equipo “Mundo”.

Estas son las votaciones parciales, teniendo en cuenta que estas terminan el 14 de enero de 2026. Nikola Jokić, Victor Wembanyama también tienen puntos altos en las votaciones, siendo algunos de los favoritos para hacer parte del evento, enfrentando a los estadounidenses.

¿Cómo votar por los jugadores de la NBA All-Stars?

La organización habilitó su página web y la app de la NBA para elegir los representantes desde cualquier lugar del mundo. El fanático puede votar por uno o diez jugadores (cinco de cada conferencia).

Así podrá ver al rapero Snoop Dogg en la NBA desde el 5 de enero: esta es la nueva faceta del cantante

Deberá iniciar sesión o su NBA ID y al confirmar, enviará su apoyo a su o sus jugadores favoritos. Se habilita un voto diario y contarán triple, el 30 de diciembre, el 7 y el 14 de enero.

La NBA inhabilitará las votaciones el día miércoles, 14 de enero de 2026, a las 11:59 PM hora del este. Cualquier aficionado que registre su usuario en la app o página web de la NBA puede participar en la elección.

