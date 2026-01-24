“Nunca asistió a clases”: el representante legal de la Fundación San José habló del diploma de Juliana Guerrero y el “abuso de confianza”

Francisco Pareja, el representante legal de la Fundación Universitaria San José, se lee abatido, consciente de que los últimos escándalos en contra de su institución universitaria no le favorecen al buen nombre que requiere.

En diálogo con SEMANA, Pareja habló de los casos más sensibles que sacuden la chapa de la Fundación, entre ellos, el más sonado: el título falso de contador público que le permitió a Juliana Guerrero- la joven costeña y activista cercana al presidente Gustavo Petro- convertirse en asesora del despacho presidencial, jefe de gabinete del Ministerio del Interior y casi viceministra de la Juventud. Al final, el país conoció que no cumplió con los requisitos académicos y la Fundación San José no tuvo otra alternativa que anularlo.

SEMANA le preguntó a Pareja si Guerrero había asistido a clases y él no dudó en responder: “Nunca”.

Juliana Guerrero descartó una aspiración a la Gobernación de Cesar. Sin embargo, tiene claro que en un futuro puede tener opciones políticas. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Ese dato- según contó- “está confirmado después de la verificación en las plataformas educativas de la Universidad San José. Con esta conclusión, se procedió ante la Fiscalía”.

El caso de Guerrero está en manos de la Justicia, informó.

“Aportamos toda la documentación pertinente y solicitamos formalmente que se investigue a fondo y con la mayor celeridad posible”.

El representante legal insiste en que Guerrero logró saltarse los requisitos y burlar los controles de la Fundación Universitaria San José tras un “abuso de confianza por parte del entonces secretario general Luis Carlos Gutiérrez. A él se le canceló su contrato laboral y se denunció a la Justicia, precisó.

Juliana Guerrero, pese a no tener título ni experiencia, recibió dos contratos con el Ministerio del Interior. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Tan pronto se tuvo conocimiento de esa práctica ilegal, se ha actuado en consecuencia con los correctivos internos pertinentes”, dijo. "Reiteramos que la Universidad San José instauró una denuncia penal y allegó documentos relacionados con el caso, incluidas facturas“, añadió.

Reconoció que la reputación de la institución está afectada. “Sin lugar a dudas y no solo la universidad, sino esa gran cantidad de trabajadores graduados de esta institución, después de esforzados estudios, que se han visto estigmatizados por voces que tienen una agenda política y un afán electoral de coyuntura que no se han detenido a considerar los debidos procesos y la presunción de inocencia a los que tienen derecho tanto nuestros egresados como nuestra institución”.

Gustavo Petro y Juliana Guerrero Foto: Colprensa

“Nuestra política educativa nada tiene que ver con facilitar atajos. Los casos mencionados en los últimos meses no pueden inducir a generalizaciones que conduzcan a errores de diagnóstico y afectación reputacional de la Universidad San José”, añadió.

Francisco Pareja reconoció que conoce al ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien los opositores al gobierno han señalado de tender los puentes entre la Fundación Universitaria San José y Juliana Guerrero. No obstante, negó un contacto con el jefe de la política desde hace más de una década.

“En 1998 fuimos concejales en Bogotá, o sea, lo distingo desde hace 28 años. Saludos ocasionales, nunca un tinto y no tengo contacto con él desde hace 12 años”, respondió.

Aunque cada vez más personas reafirman las controvertidas movidas de Juliana Guerrero, la joven sigue teniendo poder y protagonismo en la Casa de Nariño. En el anillo cercano a Gustavo Petro la señalan de estar detrás de la salida de Angie Rodríguez de la dirección del Dapre.