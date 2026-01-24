POLÍTICA

“Nunca asistió a clases”: el representante legal de la Fundación San José habló del diploma de Juliana Guerrero y el “abuso de confianza”

Francisco Pareja habló con SEMANA y se refirió a acciones penales.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
24 de enero de 2026, 7:37 p. m.
Francisco Pareja, Gustavo Petro y Juliana Guerrero.
Francisco Pareja, Gustavo Petro y Juliana Guerrero. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

Francisco Pareja, el representante legal de la Fundación Universitaria San José, se lee abatido, consciente de que los últimos escándalos en contra de su institución universitaria no le favorecen al buen nombre que requiere.

En diálogo con SEMANA, Pareja habló de los casos más sensibles que sacuden la chapa de la Fundación, entre ellos, el más sonado: el título falso de contador público que le permitió a Juliana Guerrero- la joven costeña y activista cercana al presidente Gustavo Petro- convertirse en asesora del despacho presidencial, jefe de gabinete del Ministerio del Interior y casi viceministra de la Juventud. Al final, el país conoció que no cumplió con los requisitos académicos y la Fundación San José no tuvo otra alternativa que anularlo.

SEMANA le preguntó a Pareja si Guerrero había asistido a clases y él no dudó en responder: “Nunca”.

Juliana Guerrero descartó una aspiración a la Gobernación de Cesar. Sin embargo, tiene claro que en un futuro puede tener opciones políticas.
Juliana Guerrero descartó una aspiración a la Gobernación de Cesar. Sin embargo, tiene claro que en un futuro puede tener opciones políticas. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Ese dato- según contó- “está confirmado después de la verificación en las plataformas educativas de la Universidad San José. Con esta conclusión, se procedió ante la Fiscalía”.

Política

Los alcaldes Álex Char y Federico Gutiérrez, con la más alta aprobación, según la reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica

Política

Paloma Valencia saca pecho por los golpes jurídicos que le ha propinado al gobierno de Gustavo Petro en las cortes: “La firmeza”

Política

Iván Cepeda le ganaría a Paloma Valencia por 19 puntos porcentuales, en una eventual segunda vuelta

Política

Iván Cepeda: este es el concepto del Consejo Nacional Electoral conocido por SEMANA que jugaría en contra de su inscripción al Pacto Amplio

Política

Álvaro Uribe no suelta a Iván Cepeda: lo llama “edecán” de Santrich y Márquez, habla de la Segunda Marquetalia y del asesinato de Miguel Uribe

Política

Álvaro Uribe proclama a Paloma Valencia como candidata a la Presidencia del Centro Democrático, habla del “derroche” de Petro y arremete contra Cepeda

Política

Paloma Valencia y Vicky Dávila lideran en la Gran Consulta por Colombia, según la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica para ‘El Tiempo’

Nación

Sale el director de Invías: SEMANA reveló la estrategia para amarrar $15 billones en vigencias futuras en la antesala electoral

Mundo

Gustavo Petro confirmó los puntos que quiere discutir en reunión con autoridades ecuatorianas por tensión comercial

Confidenciales

Mario Hernández advierte polémica alza de impuestos del Gobierno Petro: “Es un asalto”

El caso de Guerrero está en manos de la Justicia, informó.

“Aportamos toda la documentación pertinente y solicitamos formalmente que se investigue a fondo y con la mayor celeridad posible”.

El representante legal insiste en que Guerrero logró saltarse los requisitos y burlar los controles de la Fundación Universitaria San José tras un “abuso de confianza por parte del entonces secretario general Luis Carlos Gutiérrez. A él se le canceló su contrato laboral y se denunció a la Justicia, precisó.

Juliana Guerrero, pese a no tener título ni experiencia, recibió dos contratos con el Ministerio del Interior.
Juliana Guerrero, pese a no tener título ni experiencia, recibió dos contratos con el Ministerio del Interior. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Tan pronto se tuvo conocimiento de esa práctica ilegal, se ha actuado en consecuencia con los correctivos internos pertinentes”, dijo. "Reiteramos que la Universidad San José instauró una denuncia penal y allegó documentos relacionados con el caso, incluidas facturas“, añadió.

Reconoció que la reputación de la institución está afectada. “Sin lugar a dudas y no solo la universidad, sino esa gran cantidad de trabajadores graduados de esta institución, después de esforzados estudios, que se han visto estigmatizados por voces que tienen una agenda política y un afán electoral de coyuntura que no se han detenido a considerar los debidos procesos y la presunción de inocencia a los que tienen derecho tanto nuestros egresados como nuestra institución”.

Gustavo Petro y Juliana Guerrero
Gustavo Petro y Juliana Guerrero Foto: Colprensa

“Nuestra política educativa nada tiene que ver con facilitar atajos. Los casos mencionados en los últimos meses no pueden inducir a generalizaciones que conduzcan a errores de diagnóstico y afectación reputacional de la Universidad San José”, añadió.

Francisco Pareja reconoció que conoce al ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien los opositores al gobierno han señalado de tender los puentes entre la Fundación Universitaria San José y Juliana Guerrero. No obstante, negó un contacto con el jefe de la política desde hace más de una década.

“En 1998 fuimos concejales en Bogotá, o sea, lo distingo desde hace 28 años. Saludos ocasionales, nunca un tinto y no tengo contacto con él desde hace 12 años”, respondió.

Aunque cada vez más personas reafirman las controvertidas movidas de Juliana Guerrero, la joven sigue teniendo poder y protagonismo en la Casa de Nariño. En el anillo cercano a Gustavo Petro la señalan de estar detrás de la salida de Angie Rodríguez de la dirección del Dapre.

Más de Política

Los alcaldes Federico Gutiérrez y Álex Char.

Los alcaldes Álex Char y Federico Gutiérrez, con la más alta aprobación, según la reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica

Francisco Pareja, Gustavo Petro y Juliana Guerrero.

“Nunca asistió a clases”: el representante legal de la Fundación San José habló del diploma de Juliana Guerrero y el “abuso de confianza”

Paloma Valencia, senadora, y Gustavo Petro, presidente de Colombia

Paloma Valencia saca pecho por los golpes jurídicos que le ha propinado al gobierno de Gustavo Petro en las cortes: “La firmeza”

Paloma Valencia e Iván Cepeda.

Iván Cepeda le ganaría a Paloma Valencia por 19 puntos porcentuales, en una eventual segunda vuelta

Iván Cepeda y el concepto jurídico del CNE.

Iván Cepeda: este es el concepto del Consejo Nacional Electoral conocido por SEMANA que jugaría en contra de su inscripción al Pacto Amplio

Álvaro Uribe e Iván Cepeda

Álvaro Uribe no suelta a Iván Cepeda: lo llama “edecán” de Santrich y Márquez, habla de la Segunda Marquetalia y del asesinato de Miguel Uribe

Paloma Valencia y Álvaro Uribe Vélez.

Álvaro Uribe proclama a Paloma Valencia como candidata a la Presidencia del Centro Democrático, habla del “derroche” de Petro y arremete contra Cepeda

.

Paloma Valencia y Vicky Dávila lideran en la Gran Consulta por Colombia, según la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica para ‘El Tiempo’

El presidente Gustavo Petro llegó a Tumaco para realizar el evento Erradicar para la Paz.

“Clientelismo en el Gobierno Petro”: crece la indignación por los masivos nombramientos en altos cargos del Estado a cuatro días de la Ley de Garantías

ED 2270

El fantasma de la inhabilidad de Iván Cepeda: expertos coinciden en que no podría participar en la consulta del Pacto Amplio. ¿Asumirá el riesgo?

Noticias Destacadas