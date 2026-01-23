Universidad San José asegura que fue la primera en denunciar fraude en el caso Juliana Guerrero

La Fundación Universitaria San José aseguró que fue la propia institución la que detectó y denunció un presunto fraude relacionado con el caso de Juliana Guerrero, un episodio que en los últimos meses ha sido objeto de críticas y que derivó en actuaciones ante las autoridades.

Según informó la universidad, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación junto con documentos que, a su juicio, evidencian inconsistencias en el proceso. En un comunicado, sostienen que se actuó en ejercicio de su autonomía universitaria y de su responsabilidad institucional.

Las irregularidades de la Fundación San José, el nuevo dolor de cabeza del Gobierno Petro: desde Juliana Guerrero hasta un funcionario graduado de cuatro carreras en un día

La institución afirma que fue víctima del presunto fraude y que, tras identificarlo, procedió a poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes.

La Fundación Universitaria aseguró que aportó documentos por el caso Juliana Guerrero. Foto: Fundación Universitaria San José

Dentro del caso de Juliana Guerrero, también señalan que no solo ha atendido los requerimientos de las autoridades competentes, sino que fue la propia institución la que advirtió las irregularidades y formalizó la denuncia correspondiente.

Esa denuncia habría estado acompañada de documentos que hacen parte del expediente. Entre los soportes mencionados por la institución se encuentran comprobantes de pago y recibos que, según la universidad, evidencian inconsistencias relacionadas con ese caso.

Jennifer Pedraza le hace exigencia en vivo a Petro tras sacar a la luz prueba reina contra Juliana Guerrero: “Últimas consecuencias”

La Fundación Universitaria San José también informó que ha estado en disposición de colaborar con las autoridades competentes, en especial con el Ministerio de Educación Nacional, atendiendo los requerimientos que se le han formulado.

En su pronunciamiento, la institución señala que su actuación se ha dado en cumplimiento de su deber legal. Incluso solicitaron que la investigación avance con celeridad. Según se indicó, el propósito de esa solicitud es que los hechos sean esclarecidos por las autoridades judiciales.

Entre los elementos que rodean el caso de Juliana Guerrero y que hoy son materia de investigación por parte de las autoridades, está la anulación del título de contadora pública que le había sido expedido por la Fundación Universitaria San José.

Jennifer Pedraza destapa presunta compra de título universitario de Juliana Guerrero

Esa decisión se tomó después de que la propia institución concluyera que no existían soportes académicos que acreditaran el cumplimiento de los requisitos mínimos para obtener el grado, como la asistencia a clases, la presentación de evaluaciones y el desarrollo del trabajo de grado.

En su mensaje, también hicieron un llamado a las autoridades competentes y a la Fiscalía General de la Nación para que el caso “sea tramitado con la debida celeridad”.

La situación de Guerrero cobró especial relevancia porque, con ese diploma, alcanzó su vinculación a la Casa de Nariño y su posterior paso por el Ministerio del Interior, antes de que se intentara formalizar su designación como viceministra de Juventudes.

Entre las revelaciones que se hicieron en los últimos días está la de la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza: mostró facturas reportadas ante la Dian que confirmarían pagos realizados por la Fundación Universitaria, los cuales podrían estar relacionados con la obtención irregular de ese título.