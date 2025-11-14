Jennifer Pedraza cuenta en vivo qué hay detrás del caso Juliana Guerrero: “Te voy a ser franca”

Un nuevo capítulo en la novela de Juliana Guerrero, exasesora del Ministerio del Interior. Este viernes, 14 de noviembre, la joven debía acudir ante la Corte Suprema de Justicia a una audiencia de conciliación tras la denuncia que ella misma interpuso por calumnia contra la congresista Jennifer Pedraza, pero finalmente no llegó.

La denuncia la había interpuesto Guerrero contra Pedraza, en medio del escándalo por sus supuestos títulos universitarios que, al final, terminaron siendo falsos, tal como lo estableció recientemente la Fundación de Educación Superior San José.

En El Debate de SEMANA, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza contó en vivo qué hay detrás del caso Juliana Guerrero.

“Te voy a ser franca. Mi lectura es que este entramado va más allá de Juliana Guerrero. Esta no es una disputa personal, yo no tengo ningún tipo de problema personal con ella, yo lo que estoy combatiendo acá es la corrupción, es la compraventa de títulos. De hecho, voy a decir algo que creo puede ser polémico, pero es que Juliana no es la única implicada en esta historia. Ni si quiera la más poderosa. Juliana puede ser el eslabón más frágil de esta cadena de corrupción”, dijo la representante Pedraza.

Por lo tanto, Pedraza le pidió a Guerrero que se anime a hablar, denuncie, y le cuente al país “la verdad” sobre sus títulos universitarios que resultaron fraudulentos.

“Si a ella alguien le ofreció comprar un título, si a ella alguien le ofreció nombrarla; si a ella alguien la llevó a pagar por ese título o a conversar con la Fundación Universitaria San José para conseguir ese título de manera irregular, yo le quiero pedir a ella que le dé esta información al país, porque acá podemos estar ante un entramado mucho más sistemático que va más allá del Viceministerio de las Juventudes”, agregó Pedraza en El Debate.

La congresista Pedraza también se refirió a la posibilidad de que funcionarios del Gobierno Petro hayan sido nombrados en diferentes cargos a pesar de contar con títulos falsos.

“De entrada ya se sabe que hay contratistas de la Unidad de Gestión del Riesgo que tienen un patrón muy similar, que es el hecho de tener el título expedido en una fecha anterior a la presentación de las Pruebas Saber Pro. En el comunicado del Ministerio de Educación se mencionan tres nombres. Nosotros todavía estamos investigando en otras hojas de vida", señaló.