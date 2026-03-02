EDUCACIÓN

Le preguntaron al ministro Daniel Rojas si cerrarán la Fundación San José y así respondió

El ministro de Educación se pronunció al respecto este lunes, 2 de marzo.

GoogleSiga lo que pasa en el mundo de la educación en Discover y entérese de cómo se mueve el sector

Redacción Educación
2 de marzo de 2026, 11:31 a. m.
Daniel Rojas, ministro de Educación.
Daniel Rojas, ministro de Educación. Foto: LESLY SÁNCHEZ

Mientras avanza una investigación contra la Fundación de Educación Superior San José por presuntas irregularidades en la expedición de títulos profesionales —entre estos a Juliana Guerrer, joven que intentó convertirse en viceministra de la Igualdad—, el ministro de Educación, Daniel Rojas, fue consultado en rueda de prensa sobre cómo avanza todo.

Para empezar, el ministro de Educación recordó que, sobre la Fundación de Educación Superior San José, ya hay acciones de inspección y vigilancia, sumado a un proceso de medidas disciplinarias, sancionatorias y administrativas por presuntas irregularidades.

Jennifer Pedraza destapa más irregularidades en la San José: directivos habrían creado universidad fachada para lavar títulos

“La San José está siendo investigada porque presuntamente graduó estudiantes sin cursar materias. Está siendo investigada también por convenios irregulares para ofertar programas sobre los cuales no debe ofertar. Eso deriva en investigaciones a otras dos instituciones de educación superior. Está siendo investigada por algo que a mí también me parece grave, que es no cargar al SNIES información de los estudiantes que cursan en esta institución de educación superior. Es decir, presunta omisión de cargue y ese acumulado de irregularidades, pues tiene hoy en día a la Fundación San José con acciones de inspección y vigilancia vigentes y un proceso de medidas sancionatorias en curso”, dijo Rojas en rueda de prensa, esta mañana de lunes 2 de marzo.

Daniel Rojas, ministro de Educación de Colombia.
Daniel Rojas, ministro de Educación. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

De tal modo, Rojas advirtió que el Ministerio de Educación no vacilará en tomar las medidas necesarias, una vez que tengan los resultados de las investigaciones en curso contra la Fundación de Educación Superior San José.

Educación

SENA lanza atractiva convocatoria de trabajo: más de 24.000 vacantes y salarios de hasta 5 millones de pesos

Educación

Aprenda a ganar plata con redes sociales: MinTIC abrió curso para monetizar; así puede aplicar

Educación

Esta universidad de Estados Unidos ofrece becas para colombianos: todos pueden aspirar

Educación

Universidad Espíritu Santo lanza becas completas para cursos virtuales dirigidos a público general; conozca los programas

Educación

Ministerio de Educación confirma decisión definitiva a los estudiantes por uso de celulares en colegios

Educación

Asociación Distrital de Educadores anuncia paro de 24 horas en Bogotá: protestan contra la Secretaría de Educación

Educación

Sena abre 30 mil cupos: estos son algunos de los programas con más demanda

Nación

Surgen más dudas sobre los estudios de Juliana Guerrero: la lupa está puesta en un programa técnico del Sena que habría presentado como pregrado

Nación

Esta es la nueva fecha para la imputación de cargos contra Juliana Guerrero

Confidenciales

“Víctimas” de Juliana Guerrero: la movida que estaría alistando la Fundación San José

Es por ello que el ministro Rojas fue consultado sobre si al final la San José podría ser cerrada. Sin titubear, respondió.

No me atrevería a dar una respuesta contundente frente al cierre porque existe un respeto al debido proceso y también debo ser muy cauto sobre la información de una investigación en curso. Pero lo que sí le puedo decir es que la San José tiene, aparte de esto, otros tipos de irregularidades que nos llevan a nosotros a profundizar en términos sancionatorios administrativos”, concluyó Rojas.

Más de Educación

Para el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, es importante la formación en programas técnicos, ya que desempeña un papel fundamental para garantizar la eficacia, la eficiencia y la adaptabilidad de las personas en industrias en rápida evolución.

SENA lanza atractiva convocatoria de trabajo: más de 24.000 vacantes y salarios de hasta 5 millones de pesos

influencer

Aprenda a ganar plata con redes sociales: MinTIC abrió curso para monetizar; así puede aplicar

Estudiar virtual

Esta universidad de Estados Unidos ofrece becas para colombianos: todos pueden aspirar

Esta prueba oficial no solo ofrece respuestas, sino que también ubica su competencia dentro de los estándares internacionales.

Universidad Espíritu Santo lanza becas completas para cursos virtuales dirigidos a público general; conozca los programas

Jovenes revisan su celular en una aula de clase. Imagen de referencia

Ministerio de Educación confirma decisión definitiva a los estudiantes por uso de celulares en colegios

Esto es lo que dijo la Asociación.

Asociación Distrital de Educadores anuncia paro de 24 horas en Bogotá: protestan contra la Secretaría de Educación

Convocatoria del Sena para programas virtuales técnicos y tecnológicos.

Sena abre 30 mil cupos: estos son algunos de los programas con más demanda

x

Pilas, nuevos cursos académicos virtuales gratuitos en Medellín: así pueden aplicar los ciudadanos

Sena Jornada Nacional de Empleo y Emprendimiento para las Mujeres Desempleo Mujer Incertidumbre Bogota Marzo 8 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

SENA anunció más de 25.000 vacantes: buscan empleados con o sin experiencia y estos son los cargos

Noticias Destacadas