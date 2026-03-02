Le preguntaron al ministro Daniel Rojas si cerrarán la Fundación San José y así respondió

Mientras avanza una investigación contra la Fundación de Educación Superior San José por presuntas irregularidades en la expedición de títulos profesionales —entre estos a Juliana Guerrer, joven que intentó convertirse en viceministra de la Igualdad—, el ministro de Educación, Daniel Rojas, fue consultado en rueda de prensa sobre cómo avanza todo.

Para empezar, el ministro de Educación recordó que, sobre la Fundación de Educación Superior San José, ya hay acciones de inspección y vigilancia, sumado a un proceso de medidas disciplinarias, sancionatorias y administrativas por presuntas irregularidades.

“La San José está siendo investigada porque presuntamente graduó estudiantes sin cursar materias. Está siendo investigada también por convenios irregulares para ofertar programas sobre los cuales no debe ofertar. Eso deriva en investigaciones a otras dos instituciones de educación superior. Está siendo investigada por algo que a mí también me parece grave, que es no cargar al SNIES información de los estudiantes que cursan en esta institución de educación superior. Es decir, presunta omisión de cargue y ese acumulado de irregularidades, pues tiene hoy en día a la Fundación San José con acciones de inspección y vigilancia vigentes y un proceso de medidas sancionatorias en curso”, dijo Rojas en rueda de prensa, esta mañana de lunes 2 de marzo.

Daniel Rojas, ministro de Educación. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

De tal modo, Rojas advirtió que el Ministerio de Educación no vacilará en tomar las medidas necesarias, una vez que tengan los resultados de las investigaciones en curso contra la Fundación de Educación Superior San José.

Es por ello que el ministro Rojas fue consultado sobre si al final la San José podría ser cerrada. Sin titubear, respondió.

“No me atrevería a dar una respuesta contundente frente al cierre porque existe un respeto al debido proceso y también debo ser muy cauto sobre la información de una investigación en curso. Pero lo que sí le puedo decir es que la San José tiene, aparte de esto, otros tipos de irregularidades que nos llevan a nosotros a profundizar en términos sancionatorios administrativos”, concluyó Rojas.