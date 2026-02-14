“Víctimas” de Juliana Guerrero: la movida que estaría alistando la Fundación San José

El proceso judicial por el título falso de Juliana Guerrero tiene una nueva arista. Las directivas de la Fundación San José, la institución que le expidió ese diploma, estarían pensando en declararse como víctimas dentro del proceso judicial que se desarrolla en su contra.

Jennifer Pedraza le pregunta al presidente Petro si mantendrá a Juliana Guerrero como representante del Gobierno en la Universidad Popular del Cesar

Esa posibilidad preocupa a los denunciantes, que están convencidos de que la institución habría formado parte de las irregularidades, especialmente después de las denuncias reveladas por las congresistas Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao en las que dejaron en evidencia que desde esa universidad se han expedido otros títulos con irregularidades. Por cierto, el presidente Gustavo Petro no volvió a defender a Guerrero, como ocurrió al inicio del escándalo.