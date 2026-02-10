Política

Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao cuestionan sanción de MinEducación contra la Fundación San José en caso de Juliana Guerrero

La entidad formuló pliego de cargos contra la institución y contra Romelia Ñuste Castro, en calidad de rectora, y Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

10 de febrero de 2026, 10:41 p. m.
Fundación San José ha estado en medio de escándalos por presuntas irregularidades.
Fundación San José ha estado en medio de escándalos por presuntas irregularidades. Foto: Foto 1: Fundación San José / Foto 2: Getty Images

El Ministerio de Educación Nacional adoptó medidas preventivas y administrativas contra la Fundación de Educación Superior San José, tras identificar situaciones que podrían afectar la calidad, legalidad y continuidad del servicio educativo.

Ante esta decisión, las congresistas Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao cuestionaron esta decisión en medio del caso de la funcionaria del Gobierno Petro Juliana Guerrero, quien se graduó aparentemente sin asistir a clase y sin presentar la Prueba Saber Pro.

Fundación San José se pronunció por el llamado a imputación contra Juliana Guerrero: “La universidad celebra”

“Ministro de Educación Daniel Rojas, esta medida es insuficiente, no hay toma de activos ni sustitución de las directivas de la San José. A la Universidad de Antioquia sí la intervinieron, pero con la San José llevamos 6 meses rogando. ¿Qué más necesitan? Ya hicimos la investigación por ustedes, hay imputados por falsos títulos, hasta llegó primero la Fiscalía que ustedes y todavía siguen los mismos directivos allá. ¡No más negligencia!”, escribió Pedraza en su cuenta personal de la red social de X.

Mientras que Juvinao tampoco se guardó nada y le respondió al ministro Rojas, quien salió a hablar mediante un video sobre las nuevas medidas contra la Fundación San José.

Política

Gustavo Petro puso sobre la mesa nuevamente su sexualidad tras responder por una polémica fotografía en Gorgona: “Queda bien claro qué me gusta”

Política

Presidente Petro aseguró que escapó de un intento de asesinato en Córdoba cuando volaba en helicóptero: “Le iban a disparar”

Política

La senadora del Pacto Histórico Aida Quilcué entregó detalles de su secuestro: “La presión hizo que saliéramos de allí; era un grupo fuertemente armado”

Política

Abelardo de la Espriella habla del silencio de Iván Cepeda; dice que tiene telonero y “se esconde tras las cortinas de humo” de Petro: “Así de insignificante”

Política

“Dos días hablando mier…”: el reclamo de un senador a Gustavo Petro que el mandatario decidió responder

Política

Gustavo Petro insiste en que no hubo violación a los topes en su campaña y ataca al CNE, pero Colombia Humana pagará millonaria multa por este hecho: ¿A quién creerle?

Política

Gobierno de Colombia y ELN negociaban en secreto antes de reunión con Trump: Petro habría enviado un emisario

Macroeconomía

PAE dará empleo formal a miles de trabajadores en 2026

Bogotá

Distrito confirmó que dineros del SGP que debía enviar el Gobierno para el pago de la nómina de los docentes llegaron a las cuentas de Bogotá

Política

“Funcionarios malintencionados”: ministro de Educación responde al Distrito por acusación sobre pago de sueldos de maestros

Falso, las medidas más drásticas incluían una intervención en la universidad: remoción de directivas y toma total del control por parte del Ministerio. Pero como esta institución tiene amigos en el gobierno, se limitaron a pedirle a las mismas directivas corruptas que por favor mejoren. Increíble”, dijo también en X.

En noviembre de 2025, el Ministerio abrió formalmente una investigación de inspección y vigilancia, la cual se adelanta en dos vías, preventiva y sancionatoria, debido al riesgo de afectación a la prestación del servicio y a la calidad educativa.

La vía preventiva se materializa en la decisión adoptada hoy que ordena la vigilancia especial y medidas administrativas sobre la institución, cuyo objetivo es proteger a los estudiantes, garantizar la validez de sus estudios y corregir las irregularidades detectadas. En consecuencia, la institución queda bajo seguimiento permanente del Ministerio de Educación, que verificará directamente el cumplimiento de las obligaciones académicas, administrativas y financieras”, detalló la entidad.

Más de Política

Fundación San José y una persona graduándose.

Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao cuestionan sanción de MinEducación contra la Fundación San José en caso de Juliana Guerrero

El presidente colombiano Gustavo Petro interviene ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C., el 4 de febrero de 2026. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Gustavo Petro puso sobre la mesa nuevamente su sexualidad tras responder por una polémica fotografía en Gorgona: “Queda bien claro qué me gusta”

Presidente Gustavo Petro.

Presidente Petro aseguró que escapó de un intento de asesinato en Córdoba cuando volaba en helicóptero: “Le iban a disparar”

La senadora del Pacto Histórico, Aida Quilcué.

La senadora del Pacto Histórico Aida Quilcué entregó detalles de su secuestro: “La presión hizo que saliéramos de allí; era un grupo fuertemente armado”

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella figuran entre los nombres con mayor reconocimiento en las encuestas sobre intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Abelardo de la Espriella habla del silencio de Iván Cepeda; dice que tiene telonero y “se esconde tras las cortinas de humo” de Petro: “Así de insignificante”

Gustavo Petro y el senador Carlos Meisel se enfrascaron en un fuerte cruce de mensajes en las redes sociales.

“Dos días hablando mier…”: el reclamo de un senador a Gustavo Petro que el mandatario decidió responder

CNE

Gustavo Petro insiste en que no hubo violación a los topes en su campaña y ataca al CNE, pero Colombia Humana pagará millonaria multa por este hecho: ¿A quién creerle?

Gustavo Petro y el ELN

Gobierno de Colombia y ELN negociaban en secreto antes de reunión con Trump: Petro habría enviado un emisario

Presidente Gustavo Petro

¿Por qué Gustavo Petro publicó una foto en una celda en Gorgona? La explicación del presidente llamó la atención en X

Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial.

Miguel Uribe Londoño oficializa que será candidato presidencial con una fuerte arremetida contra el Centro Democrático

Noticias Destacadas