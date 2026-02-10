Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao cuestionan sanción de MinEducación contra la Fundación San José en caso de Juliana Guerrero

El Ministerio de Educación Nacional adoptó medidas preventivas y administrativas contra la Fundación de Educación Superior San José, tras identificar situaciones que podrían afectar la calidad, legalidad y continuidad del servicio educativo.

Ante esta decisión, las congresistas Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao cuestionaron esta decisión en medio del caso de la funcionaria del Gobierno Petro Juliana Guerrero, quien se graduó aparentemente sin asistir a clase y sin presentar la Prueba Saber Pro.

Fundación San José se pronunció por el llamado a imputación contra Juliana Guerrero: “La universidad celebra”

“Ministro de Educación Daniel Rojas, esta medida es insuficiente, no hay toma de activos ni sustitución de las directivas de la San José. A la Universidad de Antioquia sí la intervinieron, pero con la San José llevamos 6 meses rogando. ¿Qué más necesitan? Ya hicimos la investigación por ustedes, hay imputados por falsos títulos, hasta llegó primero la Fiscalía que ustedes y todavía siguen los mismos directivos allá. ¡No más negligencia!”, escribió Pedraza en su cuenta personal de la red social de X.

Mientras que Juvinao tampoco se guardó nada y le respondió al ministro Rojas, quien salió a hablar mediante un video sobre las nuevas medidas contra la Fundación San José.

“Falso, las medidas más drásticas incluían una intervención en la universidad: remoción de directivas y toma total del control por parte del Ministerio. Pero como esta institución tiene amigos en el gobierno, se limitaron a pedirle a las mismas directivas corruptas que por favor mejoren. Increíble”, dijo también en X.

En noviembre de 2025, el Ministerio abrió formalmente una investigación de inspección y vigilancia, la cual se adelanta en dos vías, preventiva y sancionatoria, debido al riesgo de afectación a la prestación del servicio y a la calidad educativa.

“La vía preventiva se materializa en la decisión adoptada hoy que ordena la vigilancia especial y medidas administrativas sobre la institución, cuyo objetivo es proteger a los estudiantes, garantizar la validez de sus estudios y corregir las irregularidades detectadas. En consecuencia, la institución queda bajo seguimiento permanente del Ministerio de Educación, que verificará directamente el cumplimiento de las obligaciones académicas, administrativas y financieras”, detalló la entidad.