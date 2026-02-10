Nación

Fundación San José se pronunció por el llamado a imputación contra Juliana Guerrero: “La universidad celebra”

La institución, por medio de un comunicado, aseguró que seguirá colaborando con las autoridades para esclarecer todo.

Redacción Nación
10 de febrero de 2026, 9:02 a. m.
Juliana Guerrero y Fundación San José.
Juliana Guerrero y Fundación San José. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Fundación San José

La Fundación San José se pronunció tras el llamado a imputación que hizo la Fiscalía en contra de Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la institución educativa, por las presuntas irregularidades que cometieron en cuanto a títulos universitarios.

Por medio de un comunicado, el centro educativo confirmó que ya realizó el proceso de auditoría interna con el objetivo de hacer una revisión minuciosa de sus procesos institucionales para identificar si hubo irregularidades.

Fundación San José y una persona graduándose.
Fundación San José y una persona graduándose. Foto: Foto 1: Fundación San José / Foto 2: Getty Images

“El día de ayer, 9 de febrero, se realizó la entrega de los resultados y conclusiones preliminares de dicha auditoría a la Fiscalía, para que estos obren dentro del proceso que se adelanta como resultado de las anomalías previamente detectadas y denunciadas por la propia institución”, indicó.

En ese sentido, la Fundación San José remarcó que está contribuyendo al esclarecimiento de estos hechos y a la determinación de responsabilidades frente a estas acciones que, al parecer y según varias denuncias, se cometieron para entregar varios títulos de forma exprés.

Ideam advierte en qué regiones lloverá este martes, 10 de febrero: esto prevén para Bogotá

Tragedia en Itagüí: pareja puso a cocinar algo, se quedó dormida y murió en su vivienda

El ELN arremete contra Gustavo Petro: “Ha decidido claudicar ante las órdenes del imperio de Estados Unidos ... y Donald Trump”

La ‘nómina’ de alias el Bendito Menor en La Guajira. Sicarios pagados por los conquistadores de La Sierra

Camión chocó contra varios vehículos en el Alto de la Línea : video muestra cómo un carro se salvó por centímetros; ya hay hipótesis

La historia del migrante que envió, desde Europa, un repuesto y una emotiva nota para el Metro de Medellín y se robó el corazón de los paisas

Tres hermanos, asesinados en zona rural de Marquetalia, Caldas: le atribuyen el caso a hombres del Clan del Golfo

Reviven polémico mensaje de Gustavo Petro cuando defendió a Juliana Guerrero: ahora la Fiscalía le imputará cargos

Jennifer Pedraza le pregunta al presidente Petro si mantendrá a Juliana Guerrero como representante del Gobierno en la Universidad Popular del Cesar

De no tener ingresos a gestionar más de $40.000 millones en recursos públicos: el salto súbito de la asociación afro que validó la experiencia de Juliana Guerrero

Imputarán cargos a Juliana Guerrero por irregularidades en los títulos de la Fundación San José

La universidad celebra que el llamamiento a imputación por parte de la Fiscalía General de la Nación sea resultado de la contribución efectiva, rápida y transparente por parte de la institución con las autoridades del Estado”, indicó.

En el comunicado, la institución le pidió al ente investigador seguir actuando de la misma forma y con celeridad, mientras que confirmó que se tomarán medidas internas.

Así es el plan de estudios de la Fundación Universitaria San José, donde se graduó Juliana Guerrero.
Así es el plan de estudios de la Fundación Universitaria San José, donde se graduó Juliana Guerrero. Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: San José Fundación de Educación Superior - Sitio Oficial

De la misma forma, señaló que espera que esa información suministrada ayude a seguir esclareciendo los hechos ocurridos y a que se determine quiénes fueron los responsables de cometer estas irregularidades.

Francisco Pareja, representante legal de la Fundación San José, denunció al exsecretario general ante la Fiscalía por caso de Juliana Guerrero

La U. San José reafirma su compromiso con la sociedad colombiana y con la educación, y reitera que cualquier práctica que, dentro del debido proceso, sea establecida como irregular no corresponde ni ha correspondido a políticas internas”, mencionó.

Por último, enfatizó que continuará colaborando con las autoridades y fortaleciendo sus mecanismos internos de control, verificación y mejora continua, que ayuden a identificar cualquier irregularidad en un futuro.

“La U. San José ratifica su vocación de servicio, su compromiso con el trabajo transparente y su deber social de contribuir al fortalecimiento del sector educativo, como base para el progreso de las regiones y el desarrollo de la sociedad”, finalizó.

