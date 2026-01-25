Tras el escándalo que ha generado en la Fundación San José por el caso de Juliana Guerrero, que obtuvo su título universitario de forma irregular, el representante legal de la institución, Francisco Pareja, habló con SEMANA de ese hecho y toda la polémica que enfrentan por denuncias que han hecho varios congresistas.

Pareja aseguró que una de las medidas que tomaron fue denunciar al exsecretario general de la institución educativa, Luis Carlos Gutiérrez, quien habría sido el que benefició a Guerrero con el título.

Cuando esta revista le preguntó por las acciones que estaban adelantando en contra de Gutiérrez por estos hechos, Pareja contestó: “Se canceló su contrato laboral y se le denunció ante la Fiscalía”.

Pareja confirmó que Guerrero se graduó de forma irregular. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Fundación San José

Sobre la pregunta de si habría actuado solo o alguien más estaría relacionado a estos hechos, el representante legal de la institución respondió: “La Fiscalía ya tiene nuestra denuncia”.

Ante la duda de cómo habría podido actuar Gutiérrez en solitario sin que nadie se diera cuenta de estos hechos, Pareja contestó que se trató de un “abuso de confianza”, pero que tan pronto tuvieron conocimiento de esa “práctica ilegal” se actuó “en consecuencia con los correctivos internos pertinentes”.

“Nos duele lo que estamos viviendo”: Francisco Pareja, representante legal de la Fundación San José, rompe su silencio y habla de Juliana Guerrero

Sobre el caso puntual de Juliana Guerrero, Pareja dijo que esos hechos están en poder de las autoridades. “Está en manos de la Fiscalía. Ya aportamos toda la documentación pertinente y solicitamos formalmente que se investigue a fondo y con la mayor celeridad posible”, agregó.

El representante legal de la Fundación San José dijo que continúan adelantando investigaciones internas y mencionó que, aunque no puede adelantar conclusiones, informarán de los resultados.

Pareja dijo que la institución educativa sería víctima del actuar del exsecretario general y la polémica que se ha generado por el caso de Juliana Guerrero y otra serie de presuntas irregularidades que han sido denunciadas por congresistas.

Juliana Guerrero obtuvo su diploma de la Fundación San José de forma irregular. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“La Universidad San José es víctima de un fraude que se perpetró como caso aislado en el interior de la institución. Estos hechos los hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía. Por los implicados, el tema se ha convertido en caballo de batalla para diversas voces de la vida política en una coyuntura electoral polarizada en la que la San José se ha visto maltratada”, aseguró Pareja.

El representante legal confirmó que Juliana Guerrero nunca asistió a clases y que ese dato lo pueden confirmar luego de la verificación de las plataformas educativas de la universidad, por lo que eso también fue presentado ante la Fiscalía.