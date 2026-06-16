A menos de una semana de la segunda vuelta presidencial, el candidato Iván Cepeda presentó este martes 16 de junio un certificado médico con el que buscó despejar las dudas que han surgido sobre su estado de salud en medio de la campaña electoral.

A cinco días de elecciones, Iván Cepeda anuncia que se desmonta de la constituyente y reconoce problemas del Gobierno Petro

Durante una declaración pública, Cepeda aseguró que decidió entregar el documento expedido por su médico tratante, Luis Leonardo Rojas Puentes, con el fin de aclarar las versiones que han circulado en redes sociales y algunos sectores políticos sobre una supuesta recaída de cáncer.

“Entregar a la opinión pública un certificado médico que ha expedido el día 14 de junio a las 10:45 horas de la mañana el médico tratante de mi condición, el doctor Luis Leonardo Rojas Puentes, un médico que tiene una larga trayectoria y es bastante reconocido por su ejercicio profesional”, señaló el aspirante presidencial.

De acuerdo con la constancia, Cepeda tiene antecedentes de cáncer de colon, enfermedad que fue tratada mediante cirugía y quimioterapia. También señala que durante el curso de la enfermedad se presentó una recaída que obligó a un nuevo tratamiento médico.

Sin embargo, el mismo documento precisó que desde el año 2022 el candidato se encuentra únicamente bajo seguimiento oncológico periódico y que no existen evidencias de nuevas recaídas.

El candidato presidencial compartió documento que corrobora su estado de salud. Foto: Screenshot 'x'

“Desde el año 2022 se encuentra exclusivamente en seguimiento oncológico con controles periódicos clínicos, estudios de laboratorio e imágenes, sin evidencia hasta el momento de nuevas recaídas de la enfermedad ni de complicaciones asociadas al tratamiento”, señala el documento firmado por el especialista.

Durante su intervención, Cepeda leyó apartes de la documentación y destacó que el médico que lo suscribe hace parte del equipo que ha seguido su evolución durante los últimos años.

El aspirante presidencial también afirmó que, actualmente, se encuentra en condiciones óptimas para continuar con su campaña y ejercer las funciones del cargo de presidente, en caso de resultar elegido.

“Mi estado de salud es óptimo en este momento. Estoy plenamente facultado, capacitado y en las mejores condiciones para ejercer no solamente lo que quede de esta campaña, sino la Presidencia de la República”, aseguró.

“No tengo nada que ocultar”: Abelardo de la Espriella se sometió a exámenes médicos y dijo que debería ser ley de la República

La divulgación de la constancia se produjo luego de que en redes sociales se difundieran versiones sobre un supuesto cáncer de colon con metástasis, además de algunas imágenes donde lo señalaban de no tener una apariencia de buena salud. Frente a ello, Cepeda sostuvo que la información es falsa y presentó el documento médico como respaldo de su defensa.