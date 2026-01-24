“Nos duele lo que estamos viviendo”: Francisco Pareja, representante legal de la Fundación San José, rompe su silencio y habla de Juliana Guerrero

SEMANA: ¿Qué está pasando en la Fundación San José?

Francisco Pareja: La Universidad San José es víctima de un fraude que se perpetró como caso aislado en el interior de la institución. Estos hechos los hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía. Por los implicados, el tema se ha convertido en caballo de batalla para diversas voces de la vida política en una coyuntura electoral polarizada en la que la San José se ha visto maltratada. Nos duele lo que estamos viviendo, pero hemos tomado cartas en el asunto y estamos actuando. Hemos tomado decisiones consecuentes y las autoridades nos han hecho los requerimientos de sus competencias, con apego al debido proceso y la presunción de inocencia a la que tenemos derecho, lo cual valoramos y reconocemos. Cumplimos con nuestro deber de atender y responder sus inquietudes y nos mantendremos en esa conducta.

SEMANA: La representante Catherine Juvinao denunció un cartel de “diplomas irregulares”, ¿eso existe en la Fundación San José?

F.P.: La representante radicó un derecho de petición. Los 24 casos a los que se ha referido están siendo analizados de manera individualizada con el debido proceso y la presunción de inocencia a la que tienen derecho los ciudadanos a los que se refiere. Somos una institución que sirve a los estudiantes que trabajan y a los trabajadores que estudian. En virtud de eso, por nuestros estudiantes y egresados profesamos un respeto absoluto y guardaremos reserva de sus identidades y se procederá en consecuencia con base en las conclusiones que arroje nuestro análisis interno.

SEMANA: ¿Cómo es posible que seis personas se hayan graduado sin haber presentado las pruebas Saber Pro?

F.P.: Si ello se confirma, procederemos en consecuencia ante las instancias competentes. En ningún caso institucionalmente avalamos un grado sin cumplimiento de requisitos. Si se cometió un fraude, la universidad procederá de manera vertical.

SEMANA: ¿Es verdad que hay 18 personas que se graduaron y luego presentaron la prueba Saber Pro?

F.P.: Esos casos son de 2024. El Icfes había anunciado que las fechas de las pruebas Saber TyT y Saber Pro serían en mayo. La universidad planeó ceremonias de grado en cinco ciudades del país para ser realizadas entre el sábado 6 de julio y el 20 de julio. Se reservaron y pagaron sitios para dichas ceremonias en Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá, los cuales, incluyendo sonido y ambientación, suman aproximadamente 1.000 millones de pesos. El Icfes cambió la fecha de las pruebas para el domingo 7 de julio, con gran irresponsabilidad y mostrando su gran desorden administrativo, perjudicando a muchas universidades y estudiantes. Las fechas de grado establecidas por la San José desde el principio fueron en la ciudad de Bogotá el 5 de julio, en Cali el 9 de julio, en Medellín el 13 de julio, en Barranquilla el 16 de julio y en Bucaramanga el 19 de julio. Como puede ver, las últimas cuatro fechas son posteriores a la presentación de las pruebas y esos títulos no tendrían discusión en cuanto a su validez, pues los estudiantes presentaron su prueba con anterioridad. Todos los diplomas, que fueron más de 2.000, se imprimieron con fecha del 5 de julio, pero se entregaron en diferentes fechas. Los abogados consultados en su momento nos conceptuaron que el acto administrativo de entrega de títulos cobra validez el día hábil siguiente a la entrega del título, es decir, el 8 de julio. Por lo tanto, los diplomas entregados cobran validez un día después de la presentación de las pruebas Saber Pro. Si esta interpretación no es aceptada, nos tocaría demandar al Icfes por los daños causados a la universidad y a los alumnos.

Fundación San José respondió al escándalo por la compra de títulos universitarios de miembros del gobierno. Foto: Foto 1: Fundación San José / Foto 2: Getty Images

SEMANA: Hay un caso de un funcionario de la Dian que se graduó de cuatro carreras el mismo día, ¿cómo es posible que eso haya sucedido?, ¿la prueba Saber Pro sirve para más de dos carreras?

F.P.: El Icfes solo está practicando una prueba general para cada núcleo básico de conocimiento y no pruebas específicas para cada carrera. Por ejemplo, la prueba Saber Pro de Ingeniería es la misma para cualquier ingeniería.

SEMANA: La señora Nelfy Melo Morales, secretaria de despacho del presidente Petro, obtuvo tres títulos el mismo día, el 4 de julio de 2024. ¿Qué responde la universidad?

F.P.: Nos referimos de manera pública, toda vez que ya es un tema que circula en medios de comunicación. La señora Melo Morales cursó los periodos académicos necesarios, después de convalidarle sus estudios previos y emprender la formación en Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo, para posteriormente obtener su título principal de Ingeniería Industrial. Con 15 créditos que adicionalmente hizo, también pudo obtener su título de Administración de Empresas de manera consecuente con el pénsum de la San José para ese programa.

SEMANA: ¿Ella presentó la prueba Saber Pro nueve días después de la ceremonia?

F.P.: Es lo que ya mencionaba de las fechas anteriormente, pues ella se graduó en julio de 2024.

SEMANA: ¿Qué medidas está tomando la universidad para investigar y frenar estos hechos?

F.P.: Adelantamos un trabajo de auditoría, que aún está en marcha, para identificar fragilidades en nuestros sistemas de registro y control académico. Se han reasignado funciones y responsabilidades en el interior de la San José que blinden a la institución de prácticas de abuso de confianza.

La Fundación Universitaria San José asegura ser víctima en el caso de la supuesta compra de títulos. Foto: Imagen tomada de la red social de Facebook del perfil: San José Fundación de Educación Superior - Sitio Oficial

SEMANA: ¿Se tomarán medidas en contra de Luis Carlos Gutiérrez, que era el secretario general y quien podría tener responsabilidad en esto?

F.P.: Se canceló su contrato laboral y se le denunció ante la Fiscalía.

SEMANA: ¿Actuó solo o hay alguien más relacionado con estos hechos?

F.P.: La Fiscalía ya tiene nuestra denuncia.

SEMANA: ¿Cómo es posible que haya logrado pasar todos los filtros y nadie se diera cuenta de lo que estaba sucediendo?

F.P.: Abuso de confianza. Tan pronto se tuvo conocimiento de esa práctica ilegal, se ha actuado en consecuencia con los correctivos internos pertinentes.

SEMANA: ¿Han hecho investigaciones internas por este escándalo?

F.P.: Está en proceso la auditoría interna. Actuaremos en consecuencia con los hallazgos.

SEMANA: ¿Toda esta polémica afecta la reputación de la universidad?

F.P.: Sin lugar a dudas y no solo la universidad, sino esa gran cantidad de trabajadores graduados de esta institución, después de esforzados estudios, que se han visto estigmatizados por voces que tienen una agenda política y un afán electoral de coyuntura que no se han detenido a considerar los debidos procesos y la presunción de inocencia a los que tienen derecho tanto nuestros egresados como nuestra institución.

SEMANA: ¿Cómo logró Juliana Guerrero saltarse todos los requisitos y obtener el título?

F.P.: Abuso de confianza del entonces secretario general. Reiteramos que la Universidad San José instauró una denuncia penal y allegó documentos relacionados con el caso, incluidas facturas.

Juliana Guerrero fue el caso que destapó el escándalo de la Fundación San José. Foto: Suministrada

SEMANA: ¿La señora Juliana Guerrero asistió a clases?

F.P.: Nunca, y este dato está confirmado después de la verificación en las plataformas educativas de la Universidad San José. Con esta conclusión se procedió ante la Fiscalía.

SEMANA: ¿Qué ha pasado con ese caso de Juliana Guerrero?

F.P.: Está en manos de la Fiscalía. Ya aportamos toda la documentación pertinente y solicitamos formalmente que se investigue a fondo y con la mayor celeridad posible.

SEMANA: ¿Es usted cercano al ministro del Interior, Armando Benedetti?

F.P.: En 1998 fuimos concejales en Bogotá; o sea, lo distingo desde hace 28 años. Saludos ocasionales, nunca un tinto y no tengo contacto con él desde hace 12 años.

SEMANA: ¿En algún momento el ministro o alguien del Gobierno nacional se comunicó con usted o algún directivo para recomendar o hacer alguna sugerencia con respecto a los diplomas de funcionarios?

F.P.: Conmigo nunca, ni nadie ha procedido en esos términos.

SEMANA: ¿Por qué hay casos de estudiantes que pagan su matrícula y sus derechos de grado luego de haber recibido títulos?

F.P.: En casos especiales, la Universidad San José concede a sus estudiantes unos plazos adicionales para el pago de sus derechos estudiantiles.

SEMANA: ¿Es decir que podría haber más casos similares a los que se han conocido?

F.P.: Especiales y pocos.

SEMANA: ¿Siguen adelantando investigaciones sobre estos hechos?

F.P.: No es necesario. Son casos excepcionales.

Juliana Guerrero y Fundación San José. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Fundación San José

SEMANA: ¿Cree que, como dicen algunos, los estudiantes de la San José se estarían saltando requisitos, mientras hay estudiantes de otras universidades que deben cumplirlos?

F.P.: Nuestra política educativa nada tiene que ver con facilitar atajos. Los casos mencionados en los últimos meses no pueden inducir a generalizaciones que conduzcan a errores de diagnóstico y afectación reputacional de la Universidad San José.

SEMANA: ¿Cómo es posible que se hayan dado todos estos hechos en un largo periodo y la universidad no lo haya evidenciado hasta que se conocieron las denuncias públicas?

F.P.: Estamos en nuestro proceso de auditoría interno. No podemos anticipar conclusiones como la que usted menciona. Informaremos de los resultados.

SEMANA: ¿Han pensado en hacer cambios en la junta directiva tras estos hechos recientes?

F.P.: Se estudia esa posibilidad, no por reacción a la coyuntura, sino en función de un proceso de revisión organizacional y estratégica de la Universidad San José que viene de tiempo atrás.

SEMANA: ¿Ha pensado en dar un paso al costado?

F.P.: Mi vida profesional siempre ha estado marcada por una profunda vocación de servicio como educador que promueve oportunidades de formación para jóvenes en extraedad y adultos, para población vulnerable, para estudiantes que trabajan y trabajadores que estudian. A través del Instituto Triángulo y de la Universidad San José he contribuido a que Colombia tenga una oferta institucional valiosa de formación técnica, tecnológica y profesional desde hace 51 años, 40 de los cuales he estado comprometido con la Universidad San José. Me siento unido a ese legado.