“Se puede”: Gustavo Petro rompió el silencio y se pronunció por escándalo de títulos universitarios que salpica a funcionarios de su Gobierno

La congresista Jennifer Pedraza presentó las pruebas de las presuntas irregularidades.

Redacción Semana
22 de enero de 2026, 4:46 p. m.
De izquierda a derecha: Juliana Guerrero, Jennifer Pedraza y Gustavo Petro.
De izquierda a derecha: Juliana Guerrero, Jennifer Pedraza y Gustavo Petro. Foto: Colprensa

Este jueves 22 de enero, el presidente de la República, Gustavo Petro, le salió al paso al escándalo que involucra a varios funcionarios de su administración por la supuesta compra de títulos universitarios.

El caso más mediático tiene contra las cuerdas a la Fundación San José y a Juliana Guerrero, quien aspiraba a un cargo en el Ministerio de la Igualdad.

La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, dio a conocer más casos que salpican a personas que trabajan en el Gobierno. Inclusive la congresista lamentó las declaraciones que ha dado sobre el particular el ministro de Educación, Daniel Rojas.

“El Ministro @DanielRMed hubiera podido dar una entrevista anunciando la intervención de la San José y la protección a los actuales estudiantes de la estafa. Pero no. En cambio, en @CaracolRadio, se dedicó a justificar cosas ILEGALES”, expresó Pedraza en su cuenta personal de X.

Y agregó: “Presentar las Saber Pro es un requisito LEGAL para graduarse (art. 7 de la Ley 1324 del 2009). Solo el hecho de que la San José gradúe gente sin presentarlo ya es suficiente para intervenir. Y peor si se gradúan irregularmente buscando ‘mejorar sus ingresos’, pagados con recursos PÚBLICOS. La negligencia de @Mineducacion aquí es complicidad”.

“El Ministro incluso insinúa que Juliana Guerrero es una víctima. No, señor, está investigada por delitos como fraude procesal y falsedad en documento público. ¡Ella nunca pisó un salón de la San José y compró el título! Y mientras usted habla, su jefe, @petrogustavo, la mantiene atornillada en la dirección de la U. Popular del Cesar”, recalcó en el mensaje.

La congresista agregó: “¡Respeten a la juventud! Dejen de ser descarados. Aquí le dejo la ley, Daniel, para que la lea”.

El mensaje de Jennifer Pedraza motivó una respuesta del propio presidente Gustavo Petro, quien defendió a capa y espada a sus funcionarios salpicados en el escándalo.

“Aquí hay una enorme irresponsabilidad de dos congresistas, que para hacer votos, cogieron 22 personas humildes, muchas mujeres, madres cabeza de familia con hijos menores, para demostrar servicio y odio contra el Gobierno, con ellas en la prensa. Esta es la historia de las mujeres pobres de este país, solas y con hijos, estudian a distancia y trabajan” (sic), escribió Petro en su cuenta personal de X.

Avanzó: “Las universidades privadas, porque las públicas no han extendido horarios, ofrecen carreras por ciclos que son legales, y el estudio de estas mujeres trabajadoras puede hacerse más rápido y sí, pueden hacer un tecnológico y una carrera después, como se hace en todo el país y sí, se puede hacer dos carreras y mantener el título tecnológico”.

Jennifer Pedraza destapa presunta compra de título universitario de Juliana Guerrero

“Para sacar votos no deben destruir trabajadoras. Espero de estos congresistas una disculpa pública con las mujeres trabajadoras de Colombia”, concluyó.

