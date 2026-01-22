Política

Se agudiza la tensión entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe: así fue el nuevo choque en las redes sociales

En los últimos días se han venido incrementando los roces por las críticas del exmandatario a las políticas del presidente.

Redacción Semana
22 de enero de 2026, 3:25 p. m.
Gustavo Petro y Álvaro Uribe volvieron a chocar en las redes sociales.
Gustavo Petro y Álvaro Uribe volvieron a chocar en las redes sociales. Foto: Fotomontaje SEMANA

Desde el inicio de este año, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha estado bastante activo a través de su cuenta personal de X, publicando mensajes sobre varios temas nacionales e internacionales.

Además, por medio de esa plataforma digital, el mandatario colombiano ha protagonizado choques con el expresidente Álvaro Uribe, los cuales en su mayoría se han enfocado en la política económica de su Gobierno.

Este jueves 22 de enero se vivió otro intercambio; el primero en lanzar una pulla fue Uribe, quien compartió una información sobre la Contraloría General que no le gustó a Petro.

“Primicia: el concepto de la Contraloría sobre la venta de bonos TES; alerta por acumulación de pagos de deuda para el 2029”, expresó el exmandatario Álvaro Uribe.

Luego se dio una aireada respuesta por parte del mandatario colombiano: “Claro, estimado Álvaro Uribe Vélez, después de exagerar erróneamente los hechos de endeudamiento de mi gobierno, ahora se preocupa por la acumulación de deuda para el próximo gobierno”.

“No se preocupó su gobierno con el nuestro y nos dejó sobreendeudados; pagamos nuestras deudas y ahora se necesitan más ingresos que usted quiere evitar que paguen los más ricos. Ya van dos leyes de financiamiento que usted ha ordenado hundir. Solo les gusta el impuesto a lo Carrasquilla: sobre los pobres”, afirmó Petro.

Este no ha sido el único choque entre Petro y Uribe, ya que recientemente una declaración que dio el exmandatario en la plaza pública disgustó a Petro y encendió las elecciones presidenciales.

Aquí hay que combatir a Petro y a Cepeda, pero hay que apoyar al pueblo colombiano. Expresidente Álvaro Uribe desde Caldas, Antioquia” fue uno de los apartes de la declaración.

El presidente respondió: “¿Combatir con los narcoparamilitares? A mí se me derrota con argumentos, no con armas de combate. Cambie su parapensamiento y hablamos".

Para nadie es un secreto que Gustavo Petro y Álvaro Uribe han sido contradictores, con posturas radicalmente diferentes en la arena política.

