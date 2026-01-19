Política

A Gustavo Petro no le gustó una declaración de Álvaro Uribe que agitó las elecciones presidenciales: el mandatario respondió

Siguen creciendo las tensiones políticas entre el presidente y el exmandatario.

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 9:27 p. m.
Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro han agudizado los choques de cara a las elecciones presidenciales.
Nuevamente, el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez protagonizarton un fuerte choque.

La primera pulla la lanzó Uribe, cuyas declaraciones, que incomodaron al jefe de Estado, las retomó el Centro Democrático en su cuenta oficial.

Gustavo Petro calienta la reunión con Donald Trump y destapa un polémico tema que llamará la atención de la Casa Blanca

Aquí hay que combatir a Petro y a Cepeda, pero hay que apoyar al pueblo colombiano”. Expresidente Álvaro Uribe desde Caldas, Antioquia”, publicó ese partido político.

Pero la molestia de Gustavo Petro fue evidente y reaccionó a través de su cuenta personal de X: “¿Combatir con los narcoparamilitares? A mí se me derrota con argumentos, no con armas de combate. Cambie su parapensamiento y hablamos”.

El cruce se sumó a otro enfrentamiento reciente entre ambos líderes, esta vez por las críticas de Uribe a la política económica del Gobierno.

“El dólar Petro, otro golpe a los trabajadores. El desespero por elegir a Cepeda con déficit y endeudamiento insostenibles ha llevado al Gobierno a endeudarse en otros 11.000 millones de dólares, con 6.000 millones con tasa de interés de ‘gota a gota’, 13,5 %”, publicó Álvaro Uribe.

Y avanzó en los cuestionamientos: “Estos dólares, más el derroche burocrático al debe, más el dinero de las remesas que vienen del extranjero, más el 80 % de la producción mundial de coca, han bajado el dólar a niveles que afectan seriamente a sectores exportadores intensivos en mano de obra”.

“El floricultor, el call center, no pueden subir el precio porque están limitados por la competencia internacional. A lo anterior deben sumarse los impuestos.

Se ha creado una situación económica de pánico que paraliza cualquier nueva inversión”, recalcó.

Y concluyó Uribe: “Los empresarios perjudicados y los trabajadores con la ilusión vana del aumento salarial, para muchos insostenible, pero para el Gobierno un factor de presión electoral”.

“Paloma Valencia ampliará las propuestas para el delicado ajuste que se requiere a fin de lograr bienestar colectivo, esto es, para todos, trabajadores, empresarios”, insistió el exmandatario.

Y no se hizo esperar la respuesta de Gustavo Petro: “Expresidente Uribe, usted dice varias mentiras en su texto. Usted habla de que tomamos un crédito al 12 %, no señor, tomamos un crédito en dólares al 5,9 %. Por esa razón y la apreciación del peso sobre el dólar, es mucho más barato que endeudarse internamente en pesos al 13,5 %, eso libera recursos internos para la inversión”.

“Usted dice que endeudamos más al país; no, señor, ese dinero se usa para pagar las deudas de corto plazo y más caras, generadas en el anterior gobierno que usted apoyó. ¿Qué consecuencias trae lo que hicimos? Bajar las cuotas de pago de las deudas de los próximos gobiernos”, replicó Petro.

Y agregó: “Estamos refinanciando la deuda, para hacerla más pagadera a los próximos gobiernos, lo contrario que hizo su amigo Duque. Esto lo hacen todos los gobiernos responsables: pagar deudas caras y de corto plazo con deudas más baratas y de largo plazo. Le llaman en inglés roll over, y usted también lo hizo y es responsable hacerlo”.

“Su amigo Duque, por ejemplo, nos dejó dos deudas de muy corto plazo, la del FMI por más de USD$ 5.000 millones, mayor que la que acabamos de tomar, pero no para pagar deuda más cara anterior, sino que la gastó en pagarle la nómina a las empresas privadas más grandes del país, un subsidio inconstitucional a la que ustedes están acostumbrados; y para pagarle la nómina a los propietarios de las 130 empresas más grandes del país; esa deuda que dejaron a la nación la pagó mi Gobierno completica”, subrayó.

Augusto Rodríguez, director de la UNP, a imputación de cargos por magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

Y concluyó su respuesta a Uribe: “Segundo ejemplo, su amigo Duque nos dejó una deuda de 70 billones de pesos del subsidio a la gasolina que nos dejó; nosotros la pagamos completica en mi gobierno y, al contrario de lo que hicieron ustedes, le entregaremos un superávit en el FEPEC al próximo gobierno. Siempre hay diferencia en que recibamos de Duque un FEPEC con una deuda de 70 billones y lo entreguemos con superávit ahora, debería felicitarnos expresidente Uribe. Nosotros no nos endeudamos para aumentar el gasto, sino para pagarle las deudas que ustedes le dejaron a la nación. Porque ya pagamos la deuda del FEPEC y, porque se apreció el peso colombiano frente al dólar, entonces le aviso a usted y al país, que comenzaremos a bajar el precio de la gasolina”.

