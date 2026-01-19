Judicial

Augusto Rodríguez, director de la UNP, a imputación de cargos por magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

La fecha de la diligencia judicial ya fue programada.

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 8:12 p. m.
Augusto Rodríguez, Miguel Uribe Turbay.
Augusto Rodríguez, Miguel Uribe Turbay. Foto: SEMANA

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, será imputado por presuntamente omitir información en los estudios de seguridad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En el auto conocido por SEMANA, se señala que la audiencia de imputación de cargos quedó programada para el próximo 14 de febrero, a partir de las 2 p. m.

“Yo quiero que le pegue de seis a siete tiros, mínimo cuatro”. SEMANA revela el escalofriante testimonio del menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay

Rodríguez deberá responder por los delitos de tentativa de homicidio y prevaricato por acción.

La defensa de la familia del congresista del Centro Democrático, liderada por el abogado Víctor Mosquera, había denunciado que, pese a las advertencias sobre los riesgos de seguridad, el director de la UNP no adoptó medidas para aumentar el esquema de protección y seguridad.

Estas omisiones habrían facilitado la ejecución del atentado sicarial contra el dirigente político, mientras daba un discurso ante la comunidad en el parque El Golfito, en la localidad de Fontibón, en la tarde del 6 de junio de 2025.

El abogado indicó que en los primeros meses del año 2025 se presentaron 23 solicitudes de reforzamiento de seguridad para Miguel Uribe Turbay, después de que anunciara su precandidatura presidencial, y desde la entidad adscrita al Ministerio del Interior no se adoptaron acciones para protegerlo.

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Otro menor de edad iba a participar”. Así narraba como “iba a romper la piñata”. Indignante

“La última se presentó el 5 de junio. En estas solicitudes se establecía por qué al candidato presidencial se le debía dar la protección adecuada”, precisó Mosquera el 9 de junio de 2025, fecha en la cual interpuso la denuncia contra el director de la UNP.

Para el jurista, la misma UNP ya había advertido en 2023 sobre los riesgos de seguridad de Miguel Uribe Turbay. Sin embargo, un año después, cuando el senador hizo pública su precandidatura a la Presidencia, no se le realizó un nuevo estudio de seguridad, ni se tuvo en cuenta que su esquema de protección debía ser robustecido.

“Esto es muy grave porque tenemos que identificar si fue por omisión que se presentaron estos hechos. Desde el 5 de junio se sabía que al precandidato tenían que reforzarle su seguridad”, aclaró el abogado.

En cada una de las peticiones, la UNP contestaba que “no representaba un riesgo” y que “no podían colaborarle con sus desplazamientos”.

Incluso, en el evento de Asobancaria que se realizó a finales de marzo en Cartagena, no se le avaló al congresista un aumento de esquema de protección ni facilidades de transporte. “Tuvo que viajar solo con su equipo de campaña porque no autorizaron el viaje de sus escoltas y tampoco le dieron seguridad en Cartagena. Había un estado absoluto de indefensión”.

Caso Miguel Uribe Turbay: alias Gabriela pidió ir a una cárcel de máxima seguridad tras amenazas en su contra

Para Víctor Mosquera, las respuestas de la entidad eran casi un copy-paste, lo que demuestra que no se realizó un análisis de seguridad del senador del Centro Democrático.

En esa oportunidad, el abogado insistió en que el esquema de protección “era absolutamente ligero, que no corresponde a un candidato presidencial y no atiende a criterios lógicos de que estaba en oposición” al actual Gobierno.

