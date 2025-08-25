Director de la UNP dice que “no existieron” solicitudes para reforzar esquema de Miguel Uribe Turbay

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, estuvo durante la tarde de este lunes, 25 de agosto, en una audiencia de conciliación con el congresista Hernán Cadavid, por la denuncia penal que le interpuso por los señalamientos relacionados con las presuntas fallas que se habrían presentado en el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay, el día del atentado.

A las afueras de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el norte de Bogotá, aseguró: “La Corte nos ha llamado para esa sesión de conciliación que es indispensable se surta, pues también tenemos una cosa muy similar por las mismas situaciones, por decir públicamente cosas que la Unidad Nacional de Protección, de las cuales no tiene responsabilidad, por decir lo mismo, los veinte y pico de solicitudes de reforzamiento que nunca cursaron”.

Frente a esta declaración, al director de la Unidad Nacional de Protección se le insistió en las 20 solicitudes de protección que dijo el abogado de la familia hizo Miguel Uribe para reforzar su seguridad, a lo que respondió con contundencia: “No existieron”.

Rodríguez insistió que la denuncia contra el congresista Hernán Cadavid, también se dio: “por llamar a la población sobre la que él tiene algún tipo de acceso mediante sus redes, a atacar a la Unidad Nacional de Protección y al suscrito en particular. Es mi obligación como director de la UNP velar por el buen nombre, por el daño que se les puede estar haciendo”.

Hernán Cadavid y Augusto Rodríguez. | Foto: Semana

El director de la UNP advirtió que el congresista del Centro Democrático ha hecho “revelación de secreto”, pues habría entregado detalles sobre las medidas de protección que reposan sobre otras personas que reciben estos esquemas de la entidad.

“Contra el abogado que ha salido a instigar lo mismo, a decir mentiras, e incluso está yendo a la Comisión Interamericana, ya estamos asistiendo nosotros para demostrar que esta persona está cometiendo una serie de delitos y también lo estamos denunciando realmente”, fue el mensaje del director de la UNP a Víctor Mosquera, defensa de la familia del precandidato presidencial.

Respuesta a Miguel Polo Polo

El representante Miguel Polo Polo ha insistido a través de sus redes sociales que el director de la UNP, Augusto Rodríguez, habría omitido tomar medidas urgentes para proteger al asesinado Miguel Uribe Turbay.

Congresista Miguel Polo Polo | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

A lo que el alto funcionario del Gobierno Petro señaló al congresista de impulsar una campaña de odio y violencia en su contra a punta de “mentiras”, según Rodríguez, pero esos llamados ya han tenido repercusiones.

“Un poco de mentiras y pidiendo mi salida, pero con epítetos, injurias, agresiones verbales de un tamaño enorme que han generado contra mí desde las mismas redes sociales que inmediatamente le contestan una serie de reacciones de violencia, de amenazas, de injurias y de todo tipo de agresiones por parte de personas que han sido, digamos, polarizadas por esas palabras y la forma como él presenta esos escritos en las redes sociales”, dijo Rodríguez sobre Polo Polo.